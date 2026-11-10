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Liverpool a fait du gardien de Brighton & Hove Albion Bart Verbruggen une cible prioritaire sur le marché des transferts, alors que les dirigeants d’Anfield se préparent au départ, à terme, d’Alisson Becker, leur numéro un de longue date. Le club de la Mersey surveille également Zion Suzuki, gardien d’Aston Villa, comme possible successeur, aux côtés de l’international néerlandais de 24 ans.

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Liverpool étudie ses options à long terme au poste de gardien

Selon TEAMtalk, Liverpool recherche activement un successeur à long terme dans les buts, alors que le contrat actuel d’Alisson à Anfield doit expirer en 2027. Si l’international japonais Suzuki a été cité comme un autre candidat la semaine dernière, il sera difficile d’arracher à Aston Villa le joueur recruté l’été dernier, dont le contrat court jusqu’en 2031. Les responsables du recrutement considèrent donc Verbruggen comme une option idéale pour apporter stabilité durable et qualité de haut niveau à Liverpool.

Le gardien néerlandais évoque les spéculations sur son avenir

Sous contrat à l’Amex Stadium jusqu’en 2028, Verbruggen s’est imposé cette saison comme un élément clé de l’équipe dirigée par Fabian Hurzeler. Il détient, à égalité, le plus grand nombre de matches sans encaisser de but en Premier League et a contribué à propulser Brighton à la deuxième place du classement.

Alors que les rumeurs de transfert se multiplient dans les cinq grands championnats européens, le Néerlandais a récemment souligné qu’il se plaisait sur la côte sud, sans exclure un départ à l’avenir : « Je ne sais pas ce qui se passera à l’avenir. Personne ne le sait. Tout ce que je sais, c’est que, pour le moment, je suis très heureux à Brighton. »

De grands clubs européens concurrencent Liverpool

Si Liverpool concrétise son intérêt, le club devra, selon TEAMtalk, faire face à une forte concurrence du Real Madrid, qui étudie la possibilité de faire du joueur de Brighton le successeur de Thibaut Courtois. Des sources proches du dossier indiquent que Verbruggen aurait du mal à refuser un transfert au Santiago Bernabeu si une offre concrète lui était faite, y voyant une occasion unique dans sa carrière.

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Par ailleurs, Chelsea et Manchester United, deux rivaux de Premier League, s’intéressent de longue date au joueur de 24 ans, tandis que le Bayern Munich continue de suivre sa progression après avoir déjà pris des renseignements à son sujet.

Un transfert plus envisageable l’été prochain

Avec encore deux ans de contrat pour Verbruggen et une deuxième place au classement après un superbe début de saison, Brighton est en position de force pour négocier et rejettera toute approche en janvier, en cours de saison. Un éventuel transfert devrait donc attendre l’été 2027, date à laquelle les dirigeants du club pourraient encore réclamer une somme importante. D’ici là, le gardien s’attachera à aider Brighton à poursuivre sa surprenante course dans le haut du classement de la Premier League.