Liverpool a fixé le montant : voici ce que Cody Gakpo devrait rapporter en cas de départ

Selon le journaliste Ben Jacobs, Cody Gakpo n’a pas encore manifesté son souhait de quitter Liverpool. L’international néerlandais est tout de même annoncé partant, et si le club possède déjà une idée précise sur le montant de son transfert, il ne cherche pas activement à s’en séparer.

Ces dernières semaines, plusieurs grands clubs, dont Tottenham Hotspur, ont manifesté un intérêt concret pour l’international néerlandais.

Spécialiste du mercato, le journaliste Mounir Boualin évoquait récemment des approches de formations anglaises, espagnoles et allemandes, ajoutant que l’attaquant serait lui-même partant pour un nouveau défi.

Jacobs nuance toutefois ce tableau : selon le journaliste britannique, l’attaquant n’a transmis aucune demande de départ à Liverpool, qui ne souhaite pas non plus le céder. Le club ne cherchera pas activement à le vendre.

Sous contrat jusqu’en 2030 et estimé à 60 millions d’euros par Transfermarkt, l’international néerlandais pourrait toutefois partir si une offre d’environ 70 millions d’euros était déposée.

Les Reds se calquent sur les 80 millions d’euros versés cet été par le FC Barcelone à Newcastle pour Anthony Gordon.

International néerlandais (50 sélections), il avait rejoint Liverpool en provenance du PSV pour 42 millions d’euros à l’été 2022 et a depuis disputé 180 matchs, pour 50 buts marqués.