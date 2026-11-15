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Lithuanie-Liechtenstein en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Lituanie vs Liechtenstein
Lituanie
Liechtenstein
UEFA Nations League D

Tout ce qu’il faut savoir pour regarder en direct le match de Ligue D de la Ligue des nations de l’UEFA entre la Lituanie et le Liechtenstein aujourd’hui.

Comment regarder Lituanie - Liechtenstein avec un VPN

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Présentation du match

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UEFA Nations League D - Journée 6
Dariaus Ir Gireno Stadium

La Lituanie reçoit le Liechtenstein au stade Dariaus ir Gireno pour un match du groupe 2 de la Ligue D de la Ligue des nations de l’UEFA qui aura des répercussions sur le classement final.

La Lituanie d’Edgaras Jankauskas aborde cette rencontre à la deuxième place du groupe, avec l’objectif de conforter sa position et de terminer sa campagne de Ligue des nations sur une note positive.

Le Liechtenstein arrive en méforme et a éprouvé des difficultés tout au long de la compétition. L’équipe de Konrad Funfstuck a perdu quatre de ses cinq derniers matches et n’a toujours pas trouvé de solution fiable pour marquer des buts.

La Lituanie a déjà battu le Liechtenstein lors de cette édition de la Ligue des nations, s’imposant 2-0 en septembre, et abordera ce match à domicile avec la conviction de pouvoir rééditer ce résultat.

La Lituanie a fait match nul 0-0 contre le Suriname en amical le 12 novembre, sans encaisser de but mais en montrant peu de choses en attaque. Le Liechtenstein, de son côté, s’est incliné 1-0 face à l’Azerbaïdjan deux jours plus tôt, prolongeant sa série de mauvais résultats avant cette dernière rencontre.

Alors que le classement du groupe reste à déterminer, la Lituanie voudra prendre les trois points. Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder ce match en direct.

Actualités des équipes & effectifs

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Entraineur

  • E. Jankauskas

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