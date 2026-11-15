Comment regarder Lituanie - Liechtenstein avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone portable ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur la plateforme du diffuseur officiel. Accédez au site Internet ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Présentation du match

UEFA Nations League D - Journée 6 16 nov. 2026 - 12:00 Dariaus Ir Gireno Stadium

La Lituanie reçoit le Liechtenstein au stade Dariaus ir Gireno pour un match du groupe 2 de la Ligue D de la Ligue des nations de l’UEFA qui aura des répercussions sur le classement final.

La Lituanie d’Edgaras Jankauskas aborde cette rencontre à la deuxième place du groupe, avec l’objectif de conforter sa position et de terminer sa campagne de Ligue des nations sur une note positive.

Le Liechtenstein arrive en méforme et a éprouvé des difficultés tout au long de la compétition. L’équipe de Konrad Funfstuck a perdu quatre de ses cinq derniers matches et n’a toujours pas trouvé de solution fiable pour marquer des buts.

La Lituanie a déjà battu le Liechtenstein lors de cette édition de la Ligue des nations, s’imposant 2-0 en septembre, et abordera ce match à domicile avec la conviction de pouvoir rééditer ce résultat.

La Lituanie a fait match nul 0-0 contre le Suriname en amical le 12 novembre, sans encaisser de but mais en montrant peu de choses en attaque. Le Liechtenstein, de son côté, s’est incliné 1-0 face à l’Azerbaïdjan deux jours plus tôt, prolongeant sa série de mauvais résultats avant cette dernière rencontre.

Alors que le classement du groupe reste à déterminer, la Lituanie voudra prendre les trois points. Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder ce match en direct.

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