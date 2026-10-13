Lisandro Martínez s’en prend à une personne au sein de Manchester United

Lisandro Martínez a poussé un sérieux coup de gueule après Atlético Madrid - Manchester United (2-0). Le défenseur est surtout mécontent de la politique de recrutement de l’été dernier, comme il l’a expliqué lors d’un entretien avec Amazon Prime.

« Oui. J’attendais davantage de notre directeur technique », déclare Martínez, profondément déçu, qui donne une mauvaise note à Jason Wilcox. « Je suis très honnête là-dessus. J’attends des investissements plus importants. »

Le défenseur argentin se montre en revanche plus indulgent envers l’entraîneur Michael Carrick. « On change constamment d’entraîneur, mais qu’en est-il des autres aspects ? Il est facile de pointer du doigt l’entraîneur ou les joueurs, mais nous devons aussi regarder du côté des autres. »

Martínez déplore le faux pas de Manchester United en Ligue des champions. « Notre prestation a été mauvaise, vraiment mauvaise. Je dois me retenir. Elle reflète l’état actuel de notre club. Ce club n’est pas au niveau de la Ligue des champions », fulmine l’ancien joueur de l’Ajax.

« Nous avons réalisé une saison fantastique l’an dernier et nous attendons maintenant davantage des dirigeants. Des recrues capables de faire face à la concurrence, car beaucoup d’autres équipes font aussi venir de nombreux joueurs », poursuit le défenseur, déçu par la politique de recrutement de Manchester United.

À la fin de l’entretien, Martínez évoque aussi sa propre contribution. « Je dois être honnête : en tant que joueurs, nous devons aussi en faire davantage. Mais il est également important d’avoir un effectif solide, prêt pour ce genre de soirées. »

Carrick, de son côté, reste évasif sur la sortie de Martínez. « Je n’ai pas vu ce qu’il a dit. Après un tel match, on vient ici avec l’intention d’obtenir quelque chose, et nous sommes déçus. Parfois, les émotions prennent aussi le dessus. Je n’ai pas vu ses propos, donc ce n’est pas le bon moment pour moi d’en parler. »