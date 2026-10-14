Lisandro Martínez a publié une déclaration à la suite de son interview aux propos très durs après la défaite face à l’Atlético Madrid. Le défenseur de Manchester United a dirigé ses critiques contre le directeur technique Jason Wilcox, qui, selon lui, n’a pas suffisamment renforcé l’effectif lors du dernier mercato estival.

« Nous avons réalisé une saison fantastique l’an dernier et nous attendons désormais davantage des dirigeants du club », a notamment déclaré Martínez à Amazon Prime. « Des recrues capables d’apporter de la concurrence, car beaucoup d’autres équipes recrutent aussi beaucoup de joueurs. »

Les propos de Martínez ont fait grand bruit et le défenseur a désormais réagi longuement à la polémique. « Après tout ce qui s’est dit hier sur mes propos, j’aimerais partager quelques réflexions sur ce que j’ai dit et sur ce que je ressens. Après le match, j’ai parlé sous le coup de la colère et de la frustration parce que nous n’avions pas obtenu le résultat que nous voulions tous. »

« Ceux qui me connaissent savent comment je vis le football : avec passion, engagement et une immense envie de gagner. Et quand les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons, cela fait mal, surtout lorsqu’on représente un club qui possède l’histoire et le prestige de Manchester United. »

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« Mes mots reflètent ce que je ressens et à quel point je veux que ce club se batte pour les plus grands titres. Ces exigences élevées font partie de ma vision du football et de la responsabilité qu’implique le port de ce maillot. »

« Quand je dis que j’en veux davantage, je parle de l’ambition que nous devons tous avoir en faisant partie de ce club. Il s’agit de continuer à progresser, de devenir plus forts et de disposer de tout ce qu’il faut pour rivaliser au plus haut niveau. Ce sont des exigences que nous devons tous respecter, à commencer par moi. »

« Je sais qu’il nous appartient avant tout, à nous les joueurs, d’être performants, et je suis le premier à assumer cette responsabilité. Nous devons être encore plus exigeants envers nous-mêmes et travailler ensemble pour ramener Manchester United au sommet. »

« Je crois en mes coéquipiers, en notre entraîneur et en tous ceux qui œuvrent pour faire avancer ce club. Je suis convaincu que la voie à suivre consiste à continuer de travailler ensemble, avec ambition et engagement. »

« Mon objectif est le même depuis le premier jour : gagner, rivaliser au plus haut niveau et donner tout ce que j’ai pour cet écusson », conclut Martínez. Manchester United s’est incliné 2-0 à Madrid. Retrouvez ici le compte rendu du match.



