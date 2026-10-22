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Lionel Messi est arrivé à Oviedo aux côtés de son épouse, Antonela Roccuzzo, pour recevoir le prix Princesse des Asturies des sports 2026. L’attaquant de l’Inter Miami est revenu sur les valeurs que lui a inculquées le FC Barcelone et a dédié cette prestigieuse distinction à son défunt père.

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Messi accueilli par une foule de supporters avant de recevoir une distinction espagnole

L’attaquant de l’Inter Miami Lionel Messi est arrivé jeudi à l’Hotel de la Reconquista, à Oviedo, pour recevoir le prix Princesse des Asturies des sports 2026. Accueilli au son des cornemuses traditionnelles asturiennes, l’ancien capitaine du FC Barcelone a vu des centaines de supporters enthousiastes se masser dans les rues pour l’apercevoir.

Accompagné de son épouse, Antonela Roccuzzo, le joueur de 39 ans a posé devant les médias et signé des autographes aux supporters devant son hôtel.

Messi recevra officiellement le prix vendredi au Teatro Campoamor, lors d’une cérémonie présidée par le roi et la reine d’Espagne.

Messi rend un hommage émouvant à son père décédé et à Barcelone

S’exprimant auprès d’EFE, Messi s’est dit profondément reconnaissant de cette distinction, dont il a souligné le prestige dans toute l’Espagne. Il a rendu un hommage émouvant à son père Jorge, décédé en août, précisant que celui-ci était « très heureux » lorsque sa sélection avait été annoncée en juin.

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« Il en profite sûrement lui aussi », a déclaré Messi, ajoutant que ce prix récompensait quelque chose qui « va au-delà de ce que l’on fait sur le terrain ».

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Le vainqueur de huit Ballons d’Or est également revenu sur ses années de formation au FC Barcelone : « Quand on est là-bas, il ne s’agit pas seulement de jouer au football. Le football est plutôt le résultat de beaucoup de choses qu’il faut faire, de nombreuses responsabilités que l’on a. »

Un prix qui salue son action humanitaire autant que ses exploits sportifs

Choisi parmi 27 candidats internationaux, Messi a été retenu non seulement pour son palmarès, mais aussi pour son impact social positif. La Fondation a souligné son engagement de longue date en tant qu’ambassadeur de bonne volonté de l’UNICEF, ainsi que les efforts déployés par l’intermédiaire de la Fondation Leo Messi pour améliorer l’accès aux soins de santé et à l’éducation des enfants vulnérables.

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« Outre son talent éblouissant, le jury a souligné... son action caritative remarquable et continue », a confirmé la Fondation.

« Leo Messi a également gagné le respect et l’admiration de tous par son comportement exemplaire sur le terrain, ainsi que par sa constance, son humilité et son attachement au jeu collectif. »

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Une légende qui consolide son héritage après sa retraite internationale

Cette distinction intervient peu après que Messi a officiellement pris sa retraite internationale avec l’Argentine, mettant fin à un parcours extraordinaire marqué par 126 buts en 208 sélections, deux titres en Copa América et la Coupe du monde 2022.

Messi rejoint un groupe prestigieux d’anciens lauréats, parmi lesquels Serena Williams, Rafael Nadal et Eliud Kipchoge.

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Dans sa déclaration officielle, Messi a dit espérer que son parcours inspirerait les générations futures : « J’espère que mon histoire incitera beaucoup de garçons et de filles à continuer de rêver... en sachant que le plus important est d’essayer d’être une bonne personne. »