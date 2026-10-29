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imago-sport-1085196492.jpgIcon Sportswire
Bart DHanis
Traduit par

« Lionel Messi pourrait réaliser un transfert sensationnel en janvier 2027 »

Newell's Old Boys travaille activement au retour de Lionel Messi, rapporte Gonzalo Calvigioni, un journaliste local de Rosario, la ville natale du joueur.

Selon Calvigioni, le club de Rosario, où Messi a commencé à jouer au football, s'emploie à faire revenir l'octuple lauréat du Ballon d'Or.

Sur Estadio 3 por Cadena 3 Rosario, il affirme que Messi « n'a jamais été aussi proche d'un retour à Newell's Old Boys qu'aujourd'hui ». Le club espère le recruter dès janvier 2027.

Messi est sous contrat avec l'Inter Miami jusqu'à fin décembre 2028. Il semble donc peu probable qu'il rejoigne son pays natal dès cet hiver.

Messi a quitté Rosario pour Barcelone à l'été 2000. Il n'a finalement disputé aucun match avec l'équipe première du club argentin.

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