Lionel Messi était en grande forme dans la nuit de samedi à dimanche avec l’Inter Miami. Le meneur de jeu de 39 ans, qui a fait ses adieux en grande pompe à la sélection argentine la semaine dernière, a inscrit un doublé lors de la victoire 4-0 à domicile contre DC United.

Messi a marqué à deux reprises après la pause, après que Luis Suárez avait porté le score à 1-0 puis 2-0 en première période. Suárez a été le passeur décisif sur le premier but de Messi, qui a trouvé le petit filet droit à bout portant.

Sur le but du 4-0, Messi est entré dans la surface de réparation de DC United avant de conclure avec sang-froid, encore une fois dans le coin droit. La joie était immense chez les supporters de l’Inter Miami, qui ont vu leurs héros grimper à la deuxième place en MLS.

C’est un sérieux coup de boost pour l’Inter Miami, qui restait sur cinq matches sans victoire dans la conférence Est de la MLS. Le retard sur le leader, Nashville SC, s’élève tout de même à quatorze points.

Pour Messi, la semaine a été réussie. Le champion du monde 2022 a fait ses adieux à la sélection argentine, qui affrontait le Bénin. Messi a transformé un penalty et a également délivré deux passes décisives.

Première pour Malacia

Tyrell Malacia a fait ses débuts avec le FC Cincinnati. Le latéral gauche a disputé 72 minutes contre l’Atlanta United, battu 3-1. Malacia a quitté Manchester United l’été dernier en étant libre de tout contrat et s’est récemment engagé avec le club américain.

Malacia (27 ans) a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2027 avec Cincinnati. Le piston a auparavant évolué aux Pays-Bas, sous les couleurs du Feyenoord et du PSV.