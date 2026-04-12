Linssen attise les flammes avant le choc NEC - Feyenoord

Bryan Linssen se sent parfaitement à l’aise au NEC, qui lutte pour la deuxième place de la Vriendenloterij Eredivisie et pour un billet pour la Ligue des champions. L’attaquant de 35 ans a bien évolué au Feyenoord entre 2021 et 2023, mais il n’éprouve aucune jalousie envers son ancien club de Rotterdam-Sud.

Dimanche, il retrouvera le club où il a évolué entre 2021 et 2023. « Pour nous, c’est une expérience formidable ; pour Feyenoord, c’est une obligation. Je sais à quel point la pression est forte chez eux. Elle est bien plus intense qu’ici », a-t-il déclaré à Voetbal International.

Cette pression est encore accentuée par les réseaux sociaux, comme le souligne la star du NEC. « Aujourd’hui, chacun peut s’exprimer sur les réseaux sociaux. Cela peut perturber un joueur. À Feyenoord ou à l’Ajax, ce n’est pas une partie de plaisir. »

Linssen a déjà connu cette situation au cours de sa carrière. « Je sais ce que c’est que d’être constamment la cible de critiques. Ce n’est pas un seul talk-show. Non, il y en a maintenant 34 par semaine et c’est toujours ton nom qui est cité. »

« Je peux me sentir bien aujourd’hui, mais si je joue mal trois jours plus tard et que je rate deux occasions, tout ce sentiment positif s’envole et on parle de moi différemment », explique l’attaquant chevronné, conscient de l’écart entre le NEC et un grand club néerlandais.

« La différence est nette entre jouer pour le NEC et évoluer au Feyenoord ou à l’Ajax. Parmi les grands clubs, je trouve que le PSV reste relativement stable et serein. À NEC, c’est bien moins le cas. Je ne lis pas la presse de toute façon, mais j’imagine que cela peut parfois être pénible pour certains joueurs. Par exemple au Feyenoord. J’imagine qu’ils se sont déjà sentis mieux dans leur peau », conclut Linssen.

Dimanche, NEC et Linssen accueilleront le deuxième du classement, Feyenoord. Une victoire et les Nimègiens grimperont au classement, car l’écart avec Feyenoord n’est que d’un point.