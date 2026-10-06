Lineker : Bellingham peut devenir le meilleur joueur de l'histoire de l'Angleterre

Jude Bellingham s'est imposé comme l'une des plus grandes vedettes de cette trêve internationale ; le milieu de terrain du Real Madrid traverse une période faste sur le plan technique avec la sélection anglaise, une équipe dont il a également mené les lignes lors de la dernière Coupe du monde.

Lors de ce tournoi estival, Bellingham a inscrit sept buts, se classant troisième au classement des buteurs de la compétition, derrière les seuls Kylian Mbappé et Lionel Messi, et à égalité avec Erling Haaland.

Après un début de saison en trombe en Liga avec le Real Madrid, il a continué à élever son niveau technique au fil des derniers matchs avec l'équipe dirigée par l'entraîneur Thomas Tuchel ; il a été le meilleur joueur de l'Angleterre face à l'Espagne, tandis qu'il n'a disputé que quelques minutes contre la République tchèque (en raison de la politique de rotation), avant de livrer une prestation exceptionnelle lors du match où la sélection a écrasé son homologue croate (7-0), inscrivant un but et délivrant trois passes décisives.

Dans son pays, le milieu de terrain a conquis l'admiration de tous sans exception ; l'ancien footballeur anglais Gary Lineker a été l'un des plus enthousiastes à louer Bellingham après sa performance remarquable lors du dernier match, allant jusqu'à affirmer - lors de sa participation au podcast « The Rest Is Football » - qu'il pourrait finalement devenir le meilleur footballeur de l'histoire de l'Angleterre.

Dans la même émission, Micah Richards a déclaré : « Je ne pense pas qu'il possède le talent de Cole Palmer ou la touche de Phil Foden, mais j'estime qu'il mérite une note de 9 sur 10 dans tous les autres domaines. Quant à sa confiance en lui, elle est de 10 sur 10 ; il croit totalement en tout ce qu'il fait. » Un point de vue que Lineker n'a pas partagé.

Lineker a déclaré, selon le journal catalan « Sport » : « Je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point ; la capacité de Jude à contrôler le ballon est tout simplement stupéfiante. Et sa façon de pivoter et d'éliminer les joueurs... Je pense que Jude pourrait finir par devenir le meilleur joueur de l'histoire de l'Angleterre. »







