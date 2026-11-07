La Fédération égyptienne de football a annoncé la fin de la mission de Hossam Hassan à la tête de l'encadrement technique de la sélection nationale, et la nomination d'Ali Maher au poste de nouveau sélectionneur de l'Égypte, pour lui succéder, à l'issue de la réunion du conseil d'administration de la Fédération consacrée à l'examen des derniers développements.

La Fédération de football a confirmé, dans son communiqué officiel publié ce samedi, que le conseil d'administration a décidé d'adresser ses remerciements à Hossam Hassan ainsi qu'à son staff technique et administratif, conformément aux clauses du contrat, tout en confiant à Ali Maher les fonctions de sélectionneur de l'équipe nationale première pour la période à venir.

La Fédération a exprimé sa reconnaissance pour les efforts et le dévouement dont a fait preuve Hossam Hassan durant la période où il a assumé la responsabilité de l'encadrement technique, lui souhaitant plein succès et réussite dans la suite de sa carrière professionnelle.

Le communiqué a précisé que la décision du changement est intervenue à la lumière de la réunion du conseil d'administration de la Fédération, qui a débuté ce matin et se poursuit toujours, et après examen de l'ensemble des circonstances et des événements survenus au cours de la période écoulée, ainsi que des répercussions qui en ont découlé et de leur impact négatif sur l'image positive de la sélection nationale et sa stabilité.

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La Fédération a indiqué qu'Ali Maher a présenté sa vision pour la constitution du staff technique adjoint lors de la période à venir, et ce après avoir été officiellement chargé de diriger la sélection.

La Fédération a conclu son communiqué en soulignant que l'intérêt de la sélection nationale figure au sommet de ses priorités, renouvelant son appel aux supporters du football égyptien et à l'ensemble des soutiens afin d'épauler la sélection et de se rassembler autour d'elle durant l'importante période à venir, de manière à soutenir son parcours vers la concrétisation des ambitions de son public.