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L’Europa League à la télévision

Lillestrøm - Viktoria Plzen : heure du coup d’envoi

Ligue Europa - Journée 4 5 nov. 2026 - 12:45 Aaraasen Stadion

Le match entre Lillestrøm et le Viktoria Plzen débutera le 5 novembre 2026 à 18 h 45.

Lillestrøm - Viktoria Plzen en direct aujourd’hui : où voir le match à la télévision et en streaming ?

Les faits marquants de la semaine : que s’est-il passé du côté de Lillestrøm et du Viktoria Plzen ?

Lillestrøm aborde ce match en pleine confiance : les Norvégiens ont remporté quatre de leurs cinq derniers matches officiels. L’équipe de Hans Erik Ödegaard s’est imposée 0-1 sur le terrain de Start lors de sa dernière sortie. Seul le déplacement chez la Real Sociedad en Europa League s’est soldé par une lourde défaite, 0-6. Sur ces cinq rencontres, Lillestrøm a marqué huit buts et en a encaissé onze.

Le Viktoria Plzen affiche pour sa part un bilan de trois victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Sa dernière rencontre s’est conclue par une nette victoire 0-4 sur le terrain du Baník Ostrava, en championnat tchèque. En Europa League, Plzen s’est récemment incliné 1-2 face au PFK Levski Sofia. Sur l’ensemble de ces cinq matches, le club a inscrit 16 buts et en a encaissé huit.

Lillestrøm - Viktoria Plzen : compositions d’équipe

Lillestrøm - Viktoria Plzen : dynamique des équipes

Lillestrøm - Viktoria Plzen : bilan des confrontations directes

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