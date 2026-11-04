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Ligue Europa
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Lillestrøm contre Viktoria Plzen en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Lillestroem vs Plzen
Lillestroem
Plzen
Ligue Europa

En Ligue Europa, Lillestrøm affronte le Viktoria Plzen. Mais qui diffuse la rencontre en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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Lillestrøm - Viktoria Plzen : heure du coup d’envoi

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Ligue Europa - Journée 4
Aaraasen Stadion

Le match entre Lillestrøm et le Viktoria Plzen débutera le 5 novembre 2026 à 18 h 45.

Lillestrøm - Viktoria Plzen : où voir le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

L’actualité de la semaine : que s’est-il passé du côté de Lillestrøm et du Viktoria Plzen ?

Lillestrøm aborde ce match avec confiance : les Norvégiens ont remporté quatre de leurs cinq derniers matchs officiels. Dernièrement, l’équipe de Hans Erik Ødegaard s’est imposée 0-1 sur le terrain de Start. Seul le déplacement en Ligue Europa face à la Real Sociedad s’est soldé par une lourde défaite 0-6. Sur ces cinq matchs, Lillestrøm a inscrit huit buts et en a encaissé onze.

Le Viktoria Plzen affiche de son côté un bilan de trois victoires et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres. Sa dernière sortie s’est conclue par une nette victoire 0-4 sur le terrain du Banik Ostrava en championnat tchèque. En Ligue Europa, Plzen s’est récemment incliné 1-2 face au PFK Levski Sofia. Sur l’ensemble de ces cinq matchs, le club a marqué 16 buts et en a encaissé huit.

LIL

LIL - Forme

SAN
V0-2
RSO
D0-6
BRA
V3-2
SOG
V2-1
STA
V0-1
But marqué (encaissé)
8/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
VPL

VPL - Forme

JAB
V2-3
LES
D1-2
PAR
D1-2
JIH
V1-6
BOS
V0-4
But marqué (encaissé)
15/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Lillestrøm - Viktoria Plzen : compositions d’équipe

Lillestroem vs Plzen Équipes probables

Entraineur

  • H. Oedegaard

Lillestrøm - Viktoria Plzen : forme actuelle

LIL

LIL - Forme

SAN
V0-2
RSO
D0-6
BRA
V3-2
SOG
V2-1
STA
V0-1
But marqué (encaissé)
8/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
VPL

VPL - Forme

JAB
V2-3
LES
D1-2
PAR
D1-2
JIH
V1-6
BOS
V0-4
But marqué (encaissé)
15/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Lillestrøm - Viktoria Plzen : bilan des confrontations directes

Lillestrøm - Viktoria Plzen : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
431041+310
N
V
V
V
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
V
V
V
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
V
V
V
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
V
N
V
7
Juventus FCJuventus FCJUV
321093+67
N
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
N
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
N
V
V
10
AlkmaarAlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
D
V
V
12
RennesRennesREN
413043+16
N
N
V
N
13
LyonLyonOL
320156-16
D
V
V
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
V
N
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
N
D
V
16
Sparta PragueSparta PragueSPP
311153+24
D
N
V
17
LevskiLevskiLES
31113304
V
N
D
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
D
V
N
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
N
20
NEC NimégueNEC NimégueNEC
311158-34
V
N
D
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
N
D
V
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
V
D
D
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
V
D
D
24
Milan ACMilan ACMIL
310245-13
D
V
D
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
V
D
D
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
D
V
D
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
301227-51
N
D
D
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
N
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
D
N
D
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
N
D
D
33
PlzenPlzenVPL
300327-50
D
D
D
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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