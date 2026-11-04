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Lillestrøm - Viktoria Plzen : heure du coup d’envoi

Ligue Europa - Journée 4 5 nov. 2026 - 12:45 Aaraasen Stadion

Le match entre Lillestrøm et le Viktoria Plzen débutera le 5 novembre 2026 à 18 h 45.

Lillestrøm - Viktoria Plzen : où voir le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

L’actualité de la semaine : que s’est-il passé du côté de Lillestrøm et du Viktoria Plzen ?

Lillestrøm aborde ce match avec confiance : les Norvégiens ont remporté quatre de leurs cinq derniers matchs officiels. Dernièrement, l’équipe de Hans Erik Ødegaard s’est imposée 0-1 sur le terrain de Start. Seul le déplacement en Ligue Europa face à la Real Sociedad s’est soldé par une lourde défaite 0-6. Sur ces cinq matchs, Lillestrøm a inscrit huit buts et en a encaissé onze.

Le Viktoria Plzen affiche de son côté un bilan de trois victoires et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres. Sa dernière sortie s’est conclue par une nette victoire 0-4 sur le terrain du Banik Ostrava en championnat tchèque. En Ligue Europa, Plzen s’est récemment incliné 1-2 face au PFK Levski Sofia. Sur l’ensemble de ces cinq matchs, le club a marqué 16 buts et en a encaissé huit.

Lillestrøm - Viktoria Plzen : compositions d’équipe

Lillestrøm - Viktoria Plzen : forme actuelle

Lillestrøm - Viktoria Plzen : bilan des confrontations directes

Lillestrøm - Viktoria Plzen : les classements