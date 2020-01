Lille-PSG - Paris avec Kimpembe et Diallo en défense, Paredes sur le banc

Le Paris Saint-Germain se déplace à Lille avec une défense marquée par les absences de Juan Bernat et Marquinhos, mais avec son attaque de feu.

L'an passé, le avait concédé sa plus large défaite sous l'ère QSI en sur la pelouse du LOSC (5-1). Ce dimanche soir, les Parisiens se déplaceront dans le Nord avec la ferme intention de faire respecter la hiérarchie, emmenés par leur attaque de feu.

Gueye titulaire face à son club formateur, Kimpembe et Diallo débutent

Car face au LOSC, Thomas Tuchel a décidé d'aligner son impressionnant quatuor offensif, avec les présences combinées de Neymar, Kylian Mbappé, Mauro Icardi et Angel Di Maria dans le onze de départ. Pour alimenter ce secteur offensif, Marco Verratti est lui aussi titulaire au milieu, accompagné d'Idrissa Gueye, ancien de la maison lilloise, où il a évolué chez les professionnels entre 2010 et 2015 et préféré à Leandro Paredes.

En défense, c'est Presnel Kimpembe qui, en l'absence de Marquinhos, blessé, composera la charnière centrale du Paris Saint-Germaina aux côtés de Thiago Silva. Les couloirs seront animés par Abdou Diallo, à gauche, et Thomas Meunier, à droite. Keylor Navas est quant à lui présent dans la cage.

La composition d'équipe officielle du PSG :

​Navas - Meunier, Thiago Silva (c), Kimpembe, Diallo - Di Maria, Verratti, Gueye, Neymar - Icardi, Mbappé.