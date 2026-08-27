Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue 1
team-logoLille
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy
team-logoParis Saint-Germain
Regardez ici ! DAZNRegardez ici ! Molotov

Avec le soutien de

Lille - Paris Saint-Germain, avant-match de Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

Lille vs Paris Saint-Germain
Ligue 1
Lille
Paris Saint-Germain

Aperçu complet du match entre le LOSC Lille et le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Nous revenons sur les résultats de la première journée, la forme récente et les principaux enjeux avant ce choc de vendredi soir à la Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy.

Lille - Paris Saint-Germain : les détails du match

crest
Ligue 1 - Journée 2
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Le coup d'envoi entre le LOSC Lille et le Paris Saint-Germain sera donné le 28 août 2026 à 18h45 GMT (14h45 EST / 19h45 BST / 20h45 SAST).

FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-LILLEGetty Images

Affiche du vendredi soir à Villeneuve-d'Ascq

Le LOSC Lille retrouve sa pelouse pour affronter le champion en titre, le Paris Saint-Germain, dans un duel de haut niveau comptant pour la 2e journée de Ligue 1. Après un week-end d'ouverture intrigant à travers la France, les Dogues cherchent à s'appuyer sur l'ambiance de leur public pour mettre à l'épreuve l'arrière-garde du PSG et conserver leur place en tête du classement. Pour les champions visiteurs, ce déplacement vers le nord un vendredi soir représente une occasion importante de prendre trois points rapidement et de trouver leur rythme loin de leurs bases.

FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-LILLEGetty Images

La victoire à l'extérieur des Dogues à Angers

Lille aborde la 2e journée avec confiance après une victoire nette 2-0 à l'extérieur contre Angers SCO lors de la journée d'ouverture. L'attaquant vétéran Olivier Giroud a donné l'avantage aux Dogues à la 11e minute avant que Tiago Santos ne double la mise à la demi-heure de jeu pour sceller un succès confortable. Avec Berke Özer auteur d'un clean sheet dans les buts, l'entraîneur Bruno Génésio cherchera à voir son équipe conserver la même organisation défensive et la même qualité de jeu en transition face à l'attaque redoutable de Paris.

FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGGetty Images

Le premier match mouvementé des Parisiens : Ferran Torres sauve le coup à Rennes

Le Paris Saint-Germain se rend dans le nord à la recherche de sa première victoire en championnat de la saison après un match nul spectaculaire 2-2 contre le Stade Rennais au Roazhon Park lors de la 1re journée. Le PSG était mené 2-0 à la pause après des buts en première période de Sebastian Szymański et Esteban Lepaul. Cependant, le remplaçant Ferran Torres a renversé la situation en seconde période, en inscrivant un doublé aux 71e et 82e minutes pour arracher un point au champion. Luis Enrique exigera davantage de discipline défensive dès le coup d'envoi, tandis qu'Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et compagnie tenteront d'imposer le rythme depuis le milieu de terrain axial.

La domination parisienne mise à l'épreuve dans le Nord

Historiquement, le Paris Saint-Germain a eu l'ascendant dans cette affiche, avec une victoire convaincante 3-0 lors de leur dernière rencontre de championnat en janvier 2026 grâce à un doublé d'Ousmane Dembélé et un but tardif de Bradley Barcola. Cependant, les confrontations à Villeneuve-d'Ascq ont régulièrement donné lieu à des combats serrés et physiques, où le pressing de Lille peut perturber la structure de possession du PSG. Alors que de faibles marges tactiques séparent les deux clubs en ce début de campagne, l'affiche de vendredi promet une forte intensité dès le coup d'envoi.

Compositions probables

Lille: Ozer ; Santos, Ngoy, Alexsandro, Perraud ; Sahraoui, Mbappe ; Mukau, Haraldsson, Correia ; Giroud

Paris Saint-Germain: Safonov ; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez ; Vitinha ; Zaire-Emery, Neves ; Doue, Torres, Kvaratskhelia

Infos d'équipe & effectifs

Lille vs Paris Saint-Germain Équipes probables

4-2-3-1
Lille crest
Lille
LIL
Formation
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-3-3
1B. Ozer3N. Ngoy4A. Ribeiro22Tiago Santos15R. Perraud8E. Mbappe10H. Haraldsson6N. Bentaleb17N. Mukau19B. Onal9O. Giroud39M. Safonov21Lucas Hernández2A. Hakimi51W. Pacho5Marquinhos87J. Neves17Vitinha33Warren Zaïre-Emery14Désiré Doué7K. Kvaratskhelia10Ousmane Dembélé
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-2-3-1
Lille

Onze de départ

Paris Saint-Germain

Entraineur

  • D. Ancelotti
  • Luis Enrique

Davide Ancelotti n'a aucune blessure ni suspension confirmée à signaler avant la rencontre, et aucune composition probable n'a été communiquée à ce stade. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi à mesure que la situation s'éclaircira concernant les informations d'équipe.

Côté PSG, Luis Enrique doit composer sans Nuno Mendes, suspendu. Aucune autre absence n'a été confirmée pour le moment, et aucun onze probable n'a encore été publié.

Forme

LIL

LIL - Forme

GIL
D2-1
OHL
V3-6
HSV
N2-2
EVE
N1-1
SCO
V0-2
But marqué (encaissé)
12/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
PSG

PSG - Forme

MLL
D3-0
MUN
N1-1
AVL
V2-1
RCL
D1-0
REN
N2-2
But marqué (encaissé)
5/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Lille a enregistré deux victoires et deux matches nuls lors de ses cinq derniers matches, même si trois d'entre eux ont eu lieu en amicaux de pré-saison. Sa sortie la plus récente a été une victoire 2-0 en Ligue 1 à Angers le 23 août, et le club a également fait match nul 1-1 contre Everton et 2-2 contre le Hamburger SV lors des matches de préparation. Une victoire 6-3 contre l'OH Leuven a été son résultat le plus prolifique de cette série, et sa seule défaite est intervenue contre l'Union St. Gilloise fin juillet.

Les cinq derniers résultats du PSG montrent une victoire, deux matches nuls et deux défaites. Sa performance la plus marquante a été une victoire 2-1 contre Aston Villa en Supercoupe de l'UEFA. Le club a fait match nul 2-2 contre Rennes lors du week-end d'ouverture de la Ligue 1 et 1-1 contre Manchester United en amical, mais s'est incliné 1-0 contre Lens dans le Trophee des Champions et 3-0 contre Majorque en pré-saison. Le PSG a inscrit six buts sur ces cinq matches et en a encaissé sept.

Historique des confrontations

Face à face

LilleNulParis Saint-Germain
0
1
4
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Lille badge
Lille
LIL
0
FDM
Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
FDM
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
Lille badge
Lille
LIL
1
FDM
Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
FDM
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Lille badge
Lille
LIL
1
FDM
4Buts marqués14
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué4/5

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu le 16 janvier 2026, lorsque le PSG s'est imposé 3-0 à domicile en Ligue 1. Avant cela, les deux clubs avaient fait match nul 1-1 à la Decathlon Arena en octobre 2025. Sur les cinq dernières confrontations, le PSG présente le meilleur bilan avec trois victoires contre aucune pour Lille, les deux autres matches s'étant soldés par des nuls. Le PSG a marqué 12 buts sur ces cinq rencontres et en a concédé quatre.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
MarseilleMarseilleOM
110040+43
V
2
LensLensRCL
110052+33
V
3
LilleLilleLIL
110020+23
V
4
LyonLyonOL
110020+23
V
5
MonacoMonacoASM
110010+13
V
6
BrestBrestB29
10102201
N
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
10102201
N
8
Le MansLe MansLEM
10102201
N
9
RennesRennesREN
10102201
N
10
LorientLorientFCL
10100001
N
11
NiceNiceNCE
10100001
N
12
Paris FCParis FCPAR
10100001
N
13
TroyesTroyesTRO
10100001
N
14
Le HavreLe HavreLEH
100101-10
D
15
AngersAngersSCO
100102-20
D
16
ToulouseToulouseTFC
100102-20
D
17
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
100125-30
D
18
StrasbourgStrasbourgSTR
100104-40
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google