Lille - Paris Saint-Germain : les détails du match

Ligue 1 - Journée 2 28 août 2026 - 14:45 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Le coup d'envoi entre le LOSC Lille et le Paris Saint-Germain sera donné le 28 août 2026 à 18h45 GMT (14h45 EST / 19h45 BST / 20h45 SAST).

Getty Images

Affiche du vendredi soir à Villeneuve-d'Ascq

Le LOSC Lille retrouve sa pelouse pour affronter le champion en titre, le Paris Saint-Germain, dans un duel de haut niveau comptant pour la 2e journée de Ligue 1. Après un week-end d'ouverture intrigant à travers la France, les Dogues cherchent à s'appuyer sur l'ambiance de leur public pour mettre à l'épreuve l'arrière-garde du PSG et conserver leur place en tête du classement. Pour les champions visiteurs, ce déplacement vers le nord un vendredi soir représente une occasion importante de prendre trois points rapidement et de trouver leur rythme loin de leurs bases.

Getty Images

La victoire à l'extérieur des Dogues à Angers

Lille aborde la 2e journée avec confiance après une victoire nette 2-0 à l'extérieur contre Angers SCO lors de la journée d'ouverture. L'attaquant vétéran Olivier Giroud a donné l'avantage aux Dogues à la 11e minute avant que Tiago Santos ne double la mise à la demi-heure de jeu pour sceller un succès confortable. Avec Berke Özer auteur d'un clean sheet dans les buts, l'entraîneur Bruno Génésio cherchera à voir son équipe conserver la même organisation défensive et la même qualité de jeu en transition face à l'attaque redoutable de Paris.

Getty Images

Le premier match mouvementé des Parisiens : Ferran Torres sauve le coup à Rennes

Le Paris Saint-Germain se rend dans le nord à la recherche de sa première victoire en championnat de la saison après un match nul spectaculaire 2-2 contre le Stade Rennais au Roazhon Park lors de la 1re journée. Le PSG était mené 2-0 à la pause après des buts en première période de Sebastian Szymański et Esteban Lepaul. Cependant, le remplaçant Ferran Torres a renversé la situation en seconde période, en inscrivant un doublé aux 71e et 82e minutes pour arracher un point au champion. Luis Enrique exigera davantage de discipline défensive dès le coup d'envoi, tandis qu'Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et compagnie tenteront d'imposer le rythme depuis le milieu de terrain axial.

La domination parisienne mise à l'épreuve dans le Nord

Historiquement, le Paris Saint-Germain a eu l'ascendant dans cette affiche, avec une victoire convaincante 3-0 lors de leur dernière rencontre de championnat en janvier 2026 grâce à un doublé d'Ousmane Dembélé et un but tardif de Bradley Barcola. Cependant, les confrontations à Villeneuve-d'Ascq ont régulièrement donné lieu à des combats serrés et physiques, où le pressing de Lille peut perturber la structure de possession du PSG. Alors que de faibles marges tactiques séparent les deux clubs en ce début de campagne, l'affiche de vendredi promet une forte intensité dès le coup d'envoi.

Compositions probables

Lille: Ozer ; Santos, Ngoy, Alexsandro, Perraud ; Sahraoui, Mbappe ; Mukau, Haraldsson, Correia ; Giroud

Paris Saint-Germain: Safonov ; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez ; Vitinha ; Zaire-Emery, Neves ; Doue, Torres, Kvaratskhelia

Infos d'équipe & effectifs

Davide Ancelotti n'a aucune blessure ni suspension confirmée à signaler avant la rencontre, et aucune composition probable n'a été communiquée à ce stade. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi à mesure que la situation s'éclaircira concernant les informations d'équipe.

Côté PSG, Luis Enrique doit composer sans Nuno Mendes, suspendu. Aucune autre absence n'a été confirmée pour le moment, et aucun onze probable n'a encore été publié.

Forme

Lille a enregistré deux victoires et deux matches nuls lors de ses cinq derniers matches, même si trois d'entre eux ont eu lieu en amicaux de pré-saison. Sa sortie la plus récente a été une victoire 2-0 en Ligue 1 à Angers le 23 août, et le club a également fait match nul 1-1 contre Everton et 2-2 contre le Hamburger SV lors des matches de préparation. Une victoire 6-3 contre l'OH Leuven a été son résultat le plus prolifique de cette série, et sa seule défaite est intervenue contre l'Union St. Gilloise fin juillet.

Les cinq derniers résultats du PSG montrent une victoire, deux matches nuls et deux défaites. Sa performance la plus marquante a été une victoire 2-1 contre Aston Villa en Supercoupe de l'UEFA. Le club a fait match nul 2-2 contre Rennes lors du week-end d'ouverture de la Ligue 1 et 1-1 contre Manchester United en amical, mais s'est incliné 1-0 contre Lens dans le Trophee des Champions et 3-0 contre Majorque en pré-saison. Le PSG a inscrit six buts sur ces cinq matches et en a encaissé sept.

Historique des confrontations

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu le 16 janvier 2026, lorsque le PSG s'est imposé 3-0 à domicile en Ligue 1. Avant cela, les deux clubs avaient fait match nul 1-1 à la Decathlon Arena en octobre 2025. Sur les cinq dernières confrontations, le PSG présente le meilleur bilan avec trois victoires contre aucune pour Lille, les deux autres matches s'étant soldés par des nuls. Le PSG a marqué 12 buts sur ces cinq rencontres et en a concédé quatre.