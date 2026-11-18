Informations sur l'équipe

Du côté de Lille, Davide Ancelotti sera privé d'Ayase Ueda et d'Hamza Igamane, tous deux indisponibles pour cette rencontre. Des mises à jour sur la composition probable seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Lyon devra faire sans Steeve Kango, Tyler Morton et Pavel Sulc, trois absences qui affectent plusieurs secteurs du jeu de Carlos Vicens. La composition définitive sera confirmée avant le match.

Présentation du match

Ligue 1 - Journée 11 21 nov. 2026 - 14:45 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Lille reçoit Lyon au Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq dans un choc de Ligue 1 qui compte pour les deux équipes au classement.

Deuxièmes de Ligue 1, les Dogues arrivent sur ce match portés par leur victoire 2-1 sur le terrain de Rennes, qui leur a permis d'enchaîner trois matches sans défaite en championnat. Davide Ancelotti a su installer une solidité défensive dans son groupe, même si les résultats en Ligue des Champions restent mitigés.

Lyon, cinquième, débarque dans un tout autre état d'esprit. L'équipe de Carlos Vicens a concédé deux défaites consécutives, dont une lourde 3-0 en Europa League face à Hoffenheim, avant de s'incliner 2-0 contre Brest en Ligue 1 lors de la dernière journée.

Les absences pèseront des deux côtés. Lille devra composer sans Ayase Ueda et Hamza Igamane, tandis que Lyon sera privé de Steeve Kango, Tyler Morton et Pavel Sulc, ce qui complique la tâche de Vicens dans l'entrejeu et en attaque.

Dans leurs cinq dernières confrontations directes, Lyon a pris le dessus à trois reprises, dont une victoire 1-0 dans cette même enceinte en février 2026. Lille voudra inverser cette tendance à domicile.

Pour savoir comment suivre cette rencontre en direct, retrouvez ci-dessous toutes les informations de diffusion.

La Forme Récente

Lille affiche un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Son dernier match s'est soldé par un succès 2-1 à Rennes en Ligue 1, et il avait auparavant battu Lens 1-0. Son seul revers dans cette séquence est une défaite 2-4 contre Galatasaray en Ligue des Champions. Sur ces cinq rencontres, les Dogues ont inscrit six buts et en ont concédé sept.

Lyon présente un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq derniers matches. Sa dernière sortie s'est terminée par une défaite 2-0 face à Brest en Ligue 1, et il a également subi un revers 3-0 contre Hoffenheim en Europa League. Sa seule victoire dans cette période est un succès 2-0 contre Angers. Les Lyonnais ont marqué trois buts et en ont encaissé huit sur cette séquence.

Confrontations Directes

La confrontation la plus récente entre ces deux clubs remonte au 1er février 2026 en Ligue 1, lorsque Lyon s'était imposé 1-0 à domicile face à Lille. Sur les cinq dernières rencontres directes, Lyon compte quatre victoires contre une pour Lille, avec un match nul. Ces cinq duels ont produit 10 buts au total.

Le Classement

En Ligue 1, Lille occupent la deuxième place du classement, tandis que Lyon pointent à la cinquième position.