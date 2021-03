Lille, Galtier : "On a regardé le PSG jouer"

L'entraîneur du LOSC était déçu du manque d'audace de son équipe face au PSG en Coupe de France.

Leader de Ligue 1, le LOSC n'a pas réussi à inquiéter le PSG ce mercredi soir en huitième de finale de la Coupe de France. Les Dogues n'ont pas fait le poids au Parc des Princes et ont vite laissé le club de la capitale prendre les devants au tableau d'affichage. Une défaite frustrante que les Lillois auront sûrement en tête dans quelques semaines lorsqu'ils affronteront de nouveau le PSG dans la course au titre en championnat. En conférence de presse, Christophe Galtier a regretté que ses joueurs ne se soient pas lâchés davantage lors de ce match de Coupe.

"On n'a pas fait un match de Coupe. La Coupe, à la fin, soit vous êtes qualifiés, soit vous êtes éliminés. Le score peut paraître sévère, mais on ne peut pas rivaliser avec Paris si on ne joue qu'une mi-temps. Notre première mi-temps est timorée, je crois qu'on les a un peu trop regardés jouer. Nous sommes éliminés. Il y a de la frustration. On est timorés en première mi-temps. On a eu les situations pour ouvrir le score, égaliser. On les a un peu trop regardés jouer. Ils ont de la maîtrise, ils ont la capacité d'endormir tout le monde. Je le dis, tout le monde. En deuxième, c'était beaucoup mieux. Un but aurait pu les faire douter. Mais en deuxième période, même mieux dans le jeu, dans le pressing, le harcèlement, on n'a pas su marquer", a analysé l'entraîneur du LOSC.

"Je suis déçu, oui. Ce n'était pas le plan de jeu. On voulait jouer notre football, de la manière dont on joue depuis plusieurs saisons. Je pense que nous pouvions rivaliser sur la durée. C'est une leçon qu'il faudra retenir pour l'avenir. On n'a pas fait un match de coupe. Sur la totalité du match, il manque beaucoup de choses. On doit être à un autre niveau pour rivaliser avec ce genre d'adversaire. Je n'ai pas encore toutes les réponses. Je poserai la même question à mes joueurs. On le montrera en vue du match dans 17 ou 18 jours", a ajouté Christophe Galtier.

Galtier pointe du doigt les erreurs de ses joueurs

L'entraîneur de Lille a vu des points à corriger pour les prochains matches : "On a fait des erreurs défensives. On juge Mike (Maignan) mais il a été décisif à Monaco. Peut-être que Tiago Djalo doit intercepter le ballon. Ce pénalty est à mes yeux très sévère. Il y a de l'expérience en face. Est-ce que je crains que l'écart se creuse après ce match entre les deux clubs ? Il existe, depuis des années. On verra les états de forme dans trois semaines. On a d'abord un match dimanche contre Nîmes à domicile. On devra être efficace. Personne ne peut savoir ce qu'il se passera ici dans trois semaines".

"Ce que je souhaite corriger pour le prochain match contre le PSG en Ligue 1 ? C'est Mauricio qui vous envoie ? (rires) Vous arrivez à me faire rire après une élimination. Il faudra corriger des choses sur la durée du match, l'intensité, défendre en avançant. Soit on avance sur eux et on s'expose. Mais si on n'avance pas, on fait comme en première période ce soir et ça n'a aucun sens", a ajouté Christophe Galtier.

"L'avenir nous le dira. On s'appuiera sur l'histoire du soir pour la préparation du prochain. À la base, le PSG est supérieur à nous. Mais l'histoire du football, du championnat … J'ai vécu des histoires de doubles confrontations comme celle-ci. J'ai déjà perdu le premier match et remporté le deuxième. On élimine Monaco l'an dernier et on prend une fessée derrière. J'espère qu'on sera dans cette logique de matchs différents", a conclu le technicien français.