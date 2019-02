Lille, Christophe Galtier donne des indices sur la future destination de Nicolas Pépé : "Pas besoin d'une étape intermédiaire"

L'entraîneur de Lille s'est exprimé sur la très bonne saison de son attaquant et s'est amusé à dresser le profil de son futur club.

Meilleur passeur de Ligue 1 et troisième meilleur buteur du championnat de France, Nicolas Pépé réalise une saison canon et a été élu meilleur joueur de Ligue 1 en janvier. L'attaquant de 23 ans est le principal artisan de la belle saison lilloise. Alors qu'il a eu l'occasion de quitter les Dogues l'été dernier pour rejoindre Lyon, Nicolas Pépé avait décidé de rester faute de garantie. Bien lui en a pris. Désormais, il dispose d'une belle cote sur le marché et va être très courtisé l'été prochain.

En conférence de presse, Christophe Galtier a conseillé Nicolas Pépé de rejoindre un très grand club s'il décide de quitter Lille : "Il réalise une grande saison et il va encore progresser. Il doit toujours être obnubilé par le résultat et son efficacité, être déterminé à être dans le collectif, à marquer faire des passes décisives. Il progressera à grand pas quand il basculera dans un club à dimension Champions League. Il doit aller dans un club à dimension Ligue des champions. Il n’a pas, à mon sens, besoin d’une étape intermédiaire pour aller le plus haut possible. Il peut y aller directement. Il est en train de faire une grande saison. En revanche, il doit encore être bon ces trois derniers mois. Il doit seulement prendre conscience qu’il n’a droit à aucun relâchement s’il a l’ambition d’aller dans ces grands clubs".

"Continuer la série"

"Quel genre de championnat Pépé peut-il rejoindre ? On n’en a jamais parlé. Mais je le vois bien dans une équipe qui joue tout en rouge et qui aime bien avoir des joueurs excentrés faux pied. Il y en a beaucoup, hein", s'est amusé l'entraîneur de Lille qui a distillé des indices sans pour autant révéler les préférences de son attaquant. Le Bayern, Liverpool, Manchester United, Arsenal et bien d'autres pourraient remplir ces critères.

Christophe Galtier veut reprendre une série de victoires et continuer les bons résultats à l'extérieur : "Il y a une réelle envie de continuer dans la série. J'insiste dans le vestiaire sur ce que l'on doit faire pour être préformant et ne pas regarder ce qu'il va se passer chez nos concurrents. Se focaliser sur notre jeu. On doit être nous avec un objectif très précis, jouer tous les matches pour les gagner, en respectant tout le monde. Je veux qu'on reste sur ce que nous sommes depuis le début de la saison. On doit être le plus efficace possible. À l'extérieur on tourne bien, peut être qu'à domicile tourne moins bien à domicile. On aura un match très ouvert".

L'entraîneur de Lille est conscient que Strasbourg n'aura rien à perdre vendredi soir et est une équipe capable de poser des problèmes : "Je suis dans une réflexion vis à vis du paramètre athlétique, car le RCSA possède de la taille, une très grande valeur athlétique. Il règne à Strasbourg une atmosphère de football, avec une équipe portée par son public, un football total, un jeu très direct. Au classement, le RC Strasbourg est tranquille et peut même avoir des ambitions, avec une finale de Coupe de la Ligue à venir".