Lille a fixé un montant astronomique !... Le géant anglais met « tout en œuvre » pour recruter Bouadi

Selon le site britannique The Athletic, Manchester City mène une offensive de grande ampleur pour recruter le jeune milieu de terrain marocain Ayoub Bouadi, actuellement sous contrat avec le LOSC Lille.

Selon le média britannique The Athletic, le club mancunien « met tout en œuvre » pour s’attacher les services de ce milieu de terrain de 18 ans, déjà surveillé par plusieurs grands clubs européens après sa prestation remarquée avec les Lions de l’Atlas lors du dernier Mondial.

Bouadi sous les feux des projecteurs

Le milieu de terrain a brillé sous le maillot des Lions de l’Atlas, malgré l’élimination en quarts de finale face à la France, lors d’un Mondial 2026 coorganisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Ses performances ont mis en lumière un talent brut et une maturité rare pour son âge, lui valant une réputation de joyau du football continental.

Lille fixe un prix astronomique

Selon le site britannique, le club nordiste aurait fixé le prix de son jeune espoir à environ 100 millions d’euros, une somme qualifiée de « chiffre colossal pour de nombreux clubs désireux de s’attacher ses services ».

Son contrat avec le club français court jusqu’en 2029, conférant à la direction lilloise un solide levier de négociation face aux formations intéressées par le jeune Marocain.

Le club français semble déterminé à ne pas céder facilement son jeune joyau, surtout après sa performance exceptionnelle sur la scène internationale lors de la dernière Coupe du monde.

Manchester City envisage de recruter Bouaadi

Selon la même source, Manchester City envisage sérieusement de recruter le joueur marocain pour l’intégrer directement dans son équipe première, sans projet de le prêter la saison prochaine à Lille afin qu’il y poursuive sa progression.

Ce projet témoigne de la confiance que le staff technique de Manchester City accorde aux capacités du jeune joueur et à sa capacité à renforcer immédiatement les options du club au milieu de terrain, malgré son jeune âge et son manque d’expérience dans les grands championnats européens.

Un milieu de terrain, priorité absolue pour City

Le recrutement d’un nouveau milieu de terrain central constitue une priorité absolue pour la direction de Manchester City lors du mercato estival en cours, tant les défis à ce poste crucial sont nombreux.

Le départ de la star portugaise Bernardo Silva cet été a creusé un vide que seul un joueur aux qualités techniques avérées pourra combler.

Par ailleurs, Tijani Reinders et Nico González n’ont pas encore justifié les attentes depuis leur arrivée, poussant la direction à chercher des solutions plus influentes.

Par ailleurs, le contrat de la star espagnole Rodri, l’un des milieux de terrain phares de l’équipe, n’expire qu’à la fin de la saison prochaine, ce qui soulève des interrogations quant à son avenir au sein du club et rend d’autant plus urgente la nécessité de renforcer ce secteur clé.

Pour rappel, le club avait déjà enregistré l’arrivée d’Elliott Anderson en provenance de Nottingham Forest, une opération estimée à environ 116 millions de livres sterling, signalant ainsi sa volonté de reconstruire un milieu de terrain compétitif.