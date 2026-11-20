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Les affiches de la phase finale de la Ligue des nations ont été définies à Nyon, où s’est déroulé le tirage au sort. Les matches aller se joueront les 25 et 27 mars 2027, tandis que les matches retour sont prévus, sur les terrains des équipes adverses, entre le 28 et le 30 mars. Le tirage a également fixé les affiches des demi-finales, programmées les 9 et 10 juin : le vainqueur de Pays-Bas-Portugal affrontera celui de Espagne-France, tandis que le vainqueur du duel entre la Belgique et l’Allemagne défiera celui de Norvège-Angleterre. La finale qui attribuera le trophée se jouera le 13 juin.

PROMOTIONS ET RELÉGATIONS : À Nyon, les barrages de promotion et de relégation entre les différentes ligues ont également été définis. Ils suivront le même calendrier que les quarts de finale. Dans les barrages entre les Ligues A et B, la Bosnie-Herzégovine affrontera le Danemark, la Hongrie la Serbie, l’Irlande la Croatie et la Slovénie le pays de Galles. Quant aux barrages entre les Ligues B et C, les affiches seront Chypre-Macédoine du Nord, Estonie-Roumanie, îles Féroé-Géorgie et Biélorussie-Israël.