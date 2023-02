Ligue 1 : Lens chute à domicile, Rennes et Monaco assurent, Lyon patauge

Ce mercredi, Lens a laissé filer sa deuxième place et concédé sa première défaite à domicile cette saison.

Lens perd sa deuxième place

La folle série du RC Lens a pris fin ce mercredi. Cette saison, les Sang et Or avaient gagné l'intégralité de leurs 10 matches à domicile, leur permettant de compter 45 points à la mi-saison et de faire figure de candidat sérieux au titre en concurrençant le PSG. Mais ce mercredi, les hommes de Franck Haise ont été surpris par une équipe de Nice qui va définitivement mieux depuis l'arrivée de Didier Digard. Grâce à un but de Gaetan Laborde , les Aiglons poursuivent leur belle série avec 3 victoires et un nul sur les quatre derniers matches. Lens perd donc sa deuxième place au profit de l'OM, tandis que Nice remonte dans la première partie de tableau.

Rennes en balade contre Strasbourg

Il faudra compter sur le Stade Rennais dans la course à l'Europe. Après leur défaite à Lorient, les Bretons ont parfaitement réagi face à Strasbourg. Une nette victoire 3-0 à domicile grâce à un doublé d'Amine Gouiri et un but du jeune Désiré Doué. Les Rennais restent 5èmes et laissent les Alsaciens à une bien triste 18ème place.

Monaco, c'était chaud !

Après un nul convaincant à Marseille, Monaco ne s'attendait sûrement pas à être aussi bousculé à domicile par une équipe d'Auxerre en grande difficulté ces derniers temps (aucun but sur les quatre derniers matches). Après des réalisations de Wissam Ben Yedder et Eliesse Ben Seghir, les Monégasques menaient 2-0 à la demi-heure de jeu. Mais les Auxerrois sont revenus avec de meilleures intentions en deuxième période et sont revenus à 2-1 grâce à Matthis Abline. À 8 minutes du terme, Breel Embolo pensait offrir une fin de match tranquille à son équipe grâce à son 11è but de la saison, mais dans la foulée, Nuno Da Costa permettait à son équipe de revenir de nouveau à une longueur.

Malheureusement pour l'AJA, ils ne parviendront pas à égaliser. L'ASM conserve sa 4ème place alors qu'Auxerre se dirige tout droit vers un retour en Ligue 2...

Lyon piétine encore

La situation ne s'arrange pas pour l'Olympique Lyonnais. Peu inspirés à domicile, les hommes de Laurent Blanc ont beaucoup tenté (27 frappes) mais n'ont pas réussi à faire sauter le verrou du Stade Brestois, qui accrochent un nul 0-0 au Groupama Stadium. Les Gones restent englués à la 10ème place, Brest reste très proche de la zone rouge.