Ligue 1 28e journée - Nantes-PSG reporté

La rencontre de la 28e journée, initialement prévue le week-end du 9 mars, est reportée à une date ultérieure à la demande de la Préfecture.

Le match de Ligue 1 opposant Nantes au PSG dans le cadre de la 28e journée a d'ores et déjà été reporté à la demande de la Préfecture de Loire-Atlantique. Initialement prévue le week-end du 9 mars prochain, la rencontre se disputera donc à une date ultérieure.

"Sur instruction de la Préfecture de la Loire-Atlantique, la rencontre est reportée. La Commission des Compétitions de la LFP fixera ultérieurement la date de la rencontre", a fait savoir la LFP dans un communiqué. Un communiqué qui a déclenché une vive réaction du côté du FC Nantes. Le club regrette en effet "le manque de dialogue avec la préfecture de Loire-Atlantique. Le FC Nantes subit cette décision".

Valentin Rongier s'est lui aussi plaint au sortir de l'entraînement du jour, dans des propos reayés par Ouest France : " Je suis énervé car ça commence à faire beaucoup après tout ce qui s’est passé depuis le début de la saison. On a eu beaucoup de matches reportés. C’est le plus gros match de la saison qui est une nouvelle fois reporté. C’est dommage car beaucoup de gens prévoient leur week-end, font de longs déplacements pour venir voir ce match, même si beaucoup de gens disent que certains se déplacent pour voir Paris. Une belle fan zone devait être mise en place, des animations avaient été prévues pour la journée internationale de la femme et tout doit être annulé. On va sûrement jouer en semaine donc ça limite les possibilités, ça gâche un peu la fête qui aurait dû être proposée ce jour-là".

La rencontre devait initialement se dérouler quelques jours après le 8e de finale retour de Ligue des champions disputé par le PSG contre Manchester United (mercredi 6 mars à 21h).

À noter qu'à ce jour, presque toutes les rencontres de Ligue 1 reportées depuis le mois de décembre en raison du mouvement des "gilets jaunes" ont été jouée, à l'exception du match Dijon-PSG, programmé le mercredi 13 mars à 21h. Si le club de la capitale se qualifie ce mardi en Coupe de France - contre Dijon déjà - puis en Ligue des champions contre Manchester United, le calendrier de la fin de saison s'annonce particulièrement chargé.