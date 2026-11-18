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Les Globe Soccer Awards ont annoncé l'ouverture du vote mondial du public pour la 17e édition des trophées, à partir de ce mercredi. La compétition réunit les plus grandes stars du football, ses meilleurs clubs et ses meilleurs entraîneurs, avec en tête d'affiche les stars du Paris Saint-Germain, sacré en Ligue des champions pour la deuxième fois consécutive, ainsi que celles de la sélection espagnole, championne du monde en 2026.

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Les lauréats seront dévoilés lors d'une cérémonie organisée aux Émirats arabes unis le 28 décembre prochain.

Lauréat du trophée de meilleur joueur du monde lors de la précédente édition, le Français Ousmane Dembélé revient défendre son titre au sein d'une liste de 26 joueurs parmi les plus grandes stars du football mondial. Sept de ses coéquipiers au Paris Saint-Germain y figurent : Désiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha et Fabián Ruiz. Ce dernier est le seul nommé à avoir remporté à la fois la Ligue des champions et la Coupe du monde en 2026.

La liste comprend également trois coéquipiers de Ruiz en sélection espagnole, sacrée championne du monde : Pau Cubarsí, Rodri et le jeune prodige Lamine Yamal. S'y ajoutent le Français Kylian Mbappé, Soulier d'or de la Coupe du monde, ainsi que le duo du Bayern Munich formé par Harry Kane et Michael Olise.

La Liga est en force dans la course au titre de meilleur joueur, avec sept nommés. La Premier League est représentée par le trio d'Arsenal Declan Rice, Bukayo Saka et William Saliba, ainsi que par Erling Haaland (Manchester City), Dominik Szoboszlai (Liverpool) et Bruno Fernandes (Manchester United). L'Argentin Lionel Messi, star de l'Inter Miami, fait quant à lui son retour parmi les prétendants à un trophée qu'il a déjà remporté en 2015.

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Le trophée de meilleur attaquant oppose 14 joueurs, emmenés par Messi, Haaland, Mbappé et Kane. Luis Díaz et Julián Álvarez sont les seuls à figurer dans cette catégorie sans être nommés pour le titre de meilleur joueur.

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Dans la catégorie meilleur milieu de terrain, 14 joueurs sont en lice, dont huit également nommés pour le titre de meilleur joueur, à commencer par Jude Bellingham, star du Real Madrid et de la sélection anglaise. La liste comprend aussi son coéquipier au Real Madrid Federico Valverde, le duo de Manchester City Rayan Cherki et Enzo Fernández, Martin Ødegaard (Arsenal), Nico Paz (Côme) et Pedri (FC Barcelone).

Le trophée de meilleur défenseur fait la part belle aux joueurs du Paris Saint-Germain : la liste des dix nommés comprend Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes et Willian Pacho. Ils sont accompagnés de Pau Cubarsí, William Saliba, Marc Cucurella (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich) et Federico Dimarco (Inter Milan). Dimarco est le seul défenseur nommé à ne pas avoir disputé la Coupe du monde 2026, et il est également en lice pour le titre de meilleur joueur.

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Dans la course au titre de meilleur gardien, la liste comprend les trois gardiens de la sélection espagnole championne du monde, Unai Simón, David Raya et Joan García. L'Argentin Emiliano Martínez, qui a lui aussi disputé la finale du Mondial organisée dans le New Jersey, complète ce groupe.

Chez les femmes, Alexia Putellas, Ewa Pajor et Melchie Dumornay mènent la liste des nommées pour le titre de meilleure joueuse. Aitana Bonmatí, lauréate lors des trois dernières éditions, est en revanche absente après une saison marquée par les blessures avec le FC Barcelone féminin.

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Malgré l'absence de Bonmatí dans la compétition individuelle, le FC Barcelone figure parmi les six clubs nommés pour le titre de meilleur club féminin, après avoir remporté quatre trophées en 2026. L'équipe masculine du Barça est elle aussi en lice pour le titre de meilleur club, aux côtés d'une sélection de champions nationaux et continentaux issus des cinq grands championnats européens, du Brésil et de l'Arabie saoudite.

Dans la catégorie meilleur entraîneur, Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain, et Luis de la Fuente, sélectionneur de l'Espagne championne du monde, mènent une liste de dix nommés. Parmi eux figurent Mikel Arteta (Arsenal), Cesc Fàbregas (Côme) et Unai Emery (Aston Villa).

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Le trophée de meilleur espoir oppose 14 jeunes talents, emmenés par Pau Cubarsí. Il est accompagné du quatuor du Real Madrid Yan Diomande, Endrick, Carlos Espí et Arda Güler, ainsi que de Lennart Karl (Bayern Munich) et de Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain).

Pour le titre de meilleur joueur du Moyen-Orient, le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, cherche à conserver un trophée qu'il monopolise depuis 2023. Il sera opposé à ses coéquipiers à Al-Nassr João Félix et Sadio Mané, à son compatriote Rúben Neves (Al-Hilal), au duo d'Al-Ahli Ivan Toney et Édouard Mendy, ainsi qu'aux Marocains Yassine Bounou et Soufiane Rahimi. Le Mexicain Julián Quiñones, l'un des grands noms de la Coupe du monde 2026, est également en lice. Musab Al-Juwayr, joueur d'Al-Qadsiah, est le seul Saoudien parmi les dix nommés.

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Cette édition marque la création du « Prix du club historique choisi par les supporters ». Il est destiné à honorer les clubs dotés d'un riche héritage footballistique et d'une base de supporters qui s'est transmise de génération en génération. Le Real Madrid figure en tête d'une liste de 16 clubs issus de 11 pays d'Europe, d'Amérique du Sud et d'Afrique, parmi lesquels l'AC Milan, le Bayern Munich, Liverpool, Benfica, Boca Juniors, Flamengo et l'Al Ahly égyptien. Le premier tour de vote pour ce prix est entièrement décidé par les supporters.

Le vote du public se poursuit dans 12 des 14 catégories jusqu'au 30 novembre, sur le site vote.globesoccer.com, où les amateurs de football du monde entier désignent les nommés qualifiés pour les phases finales.

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Au second tour, les votes du public seront combinés à ceux du jury des Globe Soccer Awards afin de désigner les lauréats. Ce jury est composé de grandes figures du football, parmi lesquelles Marcello Lippi, Antonio Conte, Iker Casillas et Luís Figo.

Outre les Globe Soccer Awards, la cérémonie accueillera la remise des prix de la Liga pour la saison 2025-2026, après la validation des résultats définitifs de ces récompenses.

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Lamine Yamal, star du FC Barcelone, sera récompensé du titre de meilleur joueur de la saison, tandis que son entraîneur Hansi Flick recevra celui de meilleur entraîneur. Carlos Espí, actuel attaquant du Real Madrid, recevra le prix du meilleur joueur de moins de 23 ans, en récompense de son excellente saison avec Levante.

Le prix du plus beau but de la saison revient à Arda Güler, joueur du Real Madrid, pour sa frappe exceptionnelle tentée depuis sa propre moitié de terrain face à Elche en mars 2026. Joan García, gardien du FC Barcelone, reçoit pour sa part le prix de la plus belle parade de la saison, pour son arrêt remarquable face à l'Espanyol, le rival de la ville, en janvier dernier.

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La précédente édition des Globe Soccer Awards avait attiré plus de 30 millions de votes du public dans plus de 200 pays et territoires, preuve de son rayonnement mondial et de l'engouement des amateurs de football.

La 17e édition comprend 14 catégories principales, ainsi qu'une série de prix récompensant l'ensemble d'une carrière et de prix spéciaux. Ces distinctions sont décernées chaque année pour saluer les accomplissements et les contributions marquantes dans le monde du football.

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Les douze catégories ouvertes au vote du public sont les suivantes :

Meilleur joueur Meilleure joueuse Meilleur club masculin Meilleur club féminin Meilleur entraîneur Meilleur attaquant Meilleur milieu de terrain Meilleur défenseur Meilleur gardien Meilleur espoir Meilleur joueur du Moyen-Orient Prix du club historique choisi par les supporters

Liste complète des nommés aux Globe Soccer Awards