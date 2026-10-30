Malgré le sacre de l'Anglais Harry Kane au Ballon d'Or 2026, le détail du vote a révélé des choix controversés et de nombreuses surprises, les votes des journalistes internationaux ayant fait apparaître des divergences manifestes dans l'évaluation des plus grandes stars mondiales, allant jusqu'à l'exclusion de noms de premier plan des listes des dix meilleurs joueurs.

Le magazine « France Football » a dévoilé le détail des votes de 100 journalistes ayant participé au scrutin, qui ont attribué 1055 points à Kane, devançant de seulement 28 points le Français Kylian Mbappé, deuxième avec 1027 points, tandis que l'Espagnol Lamine Yamal a terminé troisième avec 881 points, son compatriote Rodri complétant la quatrième place.

Parmi les choix les plus surprenants figure le vote du journaliste grec, qui a placé le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia à la première place, devant Rodri et Willian Pacho, tandis que Kane s'est contenté de la septième position, Mbappé, Yamal et Ousmane Dembélé étant quant à eux absents de sa liste des dix meilleurs joueurs.

Le journaliste ukrainien, lui, a choisi l'Espagnol Fabián Ruiz pour remporter le trophée, devant Pau Cubarsí et Kvaratskhelia, sans inclure Mbappé dans sa liste, tandis que Yamal a terminé septième et Kane neuvième.

Prochains matchs MAR Africa Cup of Nations Qualification 15:00 NER

Le vote de Curaçao a réservé une autre surprise, puisque le journaliste qui le représentait a été le seul à placer Michael Olise en tête de ses choix.

Des pays écartent Kane et Yamal de leurs calculs

Kane n'a pas figuré dans les listes des dix meilleurs joueurs des journalistes de Côte d'Ivoire et du Mexique, de même que Yamal a été totalement absent des listes de plusieurs pays, notamment le Cameroun, la Croatie et la Biélorussie.

L'attaquant anglais a reculé à la dixième place dans les votes du Cameroun et de la République tchèque, tandis que le journaliste croate Zdravko Reić a choisi Rodri à la première place, suivi du Norvégien Erling Haaland, puis de l'Argentin Lionel Messi, plaçant Kane sixième et excluant Yamal de sa liste des dix meilleurs joueurs.

Le journaliste croate s'excuse pour son classement

Le journaliste croate a reconnu par la suite avoir commis une erreur dans le classement de Kane, mais il a maintenu sa décision de ne pas récompenser le jeune joueur du Barça, estimant qu'il n'avait pas été suffisamment décisif lors de la Coupe du monde.

Les votes ont également révélé l'influence des préférences nationales et régionales dans les choix de certains journalistes : la Grèce et la Géorgie ont été les deux seuls pays à placer Kvaratskhelia à la première place.

En Colombie, le journaliste Patxi Andrade a suscité de vives réactions en raison de la grande attention accordée à son compatriote Luis Díaz, aux côtés de Willian Pacho et de Julián Quiñones, bien que les trois premières places de son vote aient été occupées par Kane, Rodri et Mbappé.

Dans d'autres choix, le Vietnam a privilégié Rodri en reconnaissance de son rôle lors de la Coupe du monde, tandis que l'Équateur a accordé une attention particulière aux joueurs français, plaçant Mbappé, Olise et Dembélé parmi ses quatre meilleurs joueurs.

Malgré la disparité de ces choix, Kane a remporté le trophée avec 28 points d'avance sur Mbappé, un résultat serré qui a reflété la divergence des points de vue des votants quant au joueur le plus méritant pour être sacré au Ballon d'Or.