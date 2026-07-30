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Michel
Jeroen van Poppel

Traduit par

Les téléspectateurs stupéfaits par l’étrange conférence de presse de Míchel : « Ajax doit la licencier immédiatement »

Ajax vs Vojvodina
Ajax
Vojvodina
Ligue Conférence, Qualification

L’Ajax s’est qualifié jeudi soir avec autorité pour le troisième tour préliminaire de la Conference League grâce à une victoire 4-1 contre le FK Vojvodina, dans un match où Oscar Gloukh a été le grand homme avec un triplé parfait. Après la rencontre, la première conférence de presse de l’entraîneur Míchel à la Johan Cruijff ArenA s’est révélée assez laborieuse, surtout en raison de la traduction compliquée de l’interprète présente. Sur X, de nombreux internautes se plaignent massivement de cette femme.

Míchel a ouvert la conférence de presse en espagnol, car il ne se sent pas encore suffisamment à l’aise pour s’exprimer longuement en anglais. La traduction de l’interprète vers le néerlandais s’est ensuite avérée particulièrement laborieuse, après quoi l’Espagnol a finalement choisi de répondre lui-même à une partie des questions en anglais. Là aussi, cela s’est visiblement fait dans la difficulté.

C’est surtout sur les réseaux sociaux que la conférence de presse a suscité beaucoup de réactions. Sur X, de nombreux spectateurs ont exprimé leur frustration face à la traduction, plusieurs utilisateurs estimant que l’interprète n’avait pas une connaissance suffisante du football pour bien retransmettre les explications de Míchel.

« Ils auraient mieux fait d’utiliser Sam van Royen (présentateur de Ziggo Sport, NDLR) comme traducteur. L’interprète a du mal à traduire les explications tactiques », écrit un supporter. Un autre spectateur se montre tout aussi critique : « La prochaine fois, ils peuvent laisser cette interprète à la maison. Elle n’y connaît clairement rien au football. »

« Il me semblerait quand même utile que l’Ajax utilise, lors d’une conférence de presse, une interprète qui comprend le jeu. Ce n’est vraiment pas possible », peut-on lire dans une réaction largement partagée. Un autre supporter écrit : « Interprète d’une nullité affligeante à l’Ajax. Si tu te mets à traduire, assure-toi au moins de connaître les termes du football et les postes. »

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Certains spectateurs ont au contraire préféré en rire. « Cette conférence de presse me donne une sensation très inconfortable au creux du ventre », écrit quelqu’un avec des émojis rieurs, tandis qu’un autre remarque avec cynisme : « La conférence de presse se déroule de manière bien fluide. » Un autre fan de l’Ajax résume encore plus brièvement : « Une interprète qui ne comprend rien au football... Bien joué, Ajax. »

Les critiques ont continué à s’accumuler à grande vitesse. « Quelle interprète incroyablement mauvaise pendant la conférence de presse de Míchel », écrit un supporter, tandis qu’un autre se demande tout haut : « Cette interprète maîtrise-t-elle vraiment l’espagnol ? » On entend aussi l’appel à agir rapidement : « Cette interprète, je la remplacerais très vite. Elle comprend clairement peu de choses au football et elle traduit vraiment mal. »



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