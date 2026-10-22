L’Ajax a fait très bonne impression jeudi soir en première période de son match de Ligue Conférence face à l’Atalanta Bergame, mais a regagné les vestiaires sur un score quelque peu décevant de 0-0. L’équipe de Míchel Sánchez s’est procuré plusieurs occasions et a été nettement la meilleure par moments. Sur les réseaux sociaux, pourtant, les critiques visant Oscar Gloukh sont étonnamment nombreuses.

Les Amstellodamois ont parfaitement entamé la rencontre et sont passés tout près de l’ouverture du score dès la sixième minute, lorsqu’un tir dévié de Lucas Rosa a heurté le poteau. Peu après, Jorthy Mokio a cru ouvrir le score d’une superbe frappe, mais son but a été refusé pour une position de hors-jeu de Davy Klaassen.





Les supporters sont satisfaits du jeu de l’Ajax, mais s’agacent des choix régulièrement faits par Gloukh en fin d’action. L’ailier gauche s’était pourtant illustré à la onzième minute par une bonne action sur le flanc gauche. À la 22e minute, il a toutefois tiré largement au-dessus, avant de voir une nouvelle tentative contrée quatre minutes plus tard. Sur cette dernière action, Gloukh a de nouveau choisi de frapper lui-même malgré le peu d’espace dont il disposait, s’attirant même des sifflets venus des tribunes.

Le jeu de l’Israélien est également jugé sévèrement sur les réseaux sociaux. « Gloukh ne pense encore qu’à Gloukh », écrit un supporter sur X. Un autre ajoute : « Il faut remplacer Gloukh. Il a des œillères et ne joue que pour sa petite entreprise personnelle. » Ce sont surtout son manque de vision, ses passes imprécises et sa tendance à conserver trop longtemps le ballon qui suscitent l’agacement.

Sur Ajax Showtime, les mêmes critiques visent l’attaquant, dont les actions produisent trop peu de résultats selon plusieurs supporters. « Trop de mauvais choix de la part de Gloukh, mais ce n’est pas nouveau », écrit l’un d’eux. Un autre lance : « Oscar, quel ego, toujours à penser à lui-même. » Un autre supporter estime que Gloukh ralentit régulièrement des contre-attaques prometteuses en continuant à dribbler au lieu de servir un coéquipier démarqué.

Les appels à son remplacement se font donc de plus en plus insistants, et le nom d’Abdellah Ouazane revient particulièrement sur les réseaux sociaux. « Avec autant d’espace, mieux vaut faire entrer Ouazane à la place de Gloukh », écrit quelqu’un sur X. Sur Ajax Showtime aussi, des supporters réclament l’entrée du jeune milieu de terrain : « Qu’Ouazane et Tolu commencent à s’échauffer », peut-on lire

Tout le monde ne partage toutefois pas les critiques visant Gloukh, qui a encore contraint Carnesecchi à un arrêt sur une frappe à la 32e minute. « Gloukh est souvent le bouc émissaire ici, mais pour moi, c’est au contraire un élément important. Très intelligent dans le jeu collectif, bon dribbleur et capable de conserver le ballon au milieu de terrain », plaide un supporter pour défendre l’attaquant.