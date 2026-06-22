



À la mi-temps, l’Argentine mène 1-0 face à l’Autriche lors de la Coupe du monde aux États-Unis, grâce à un superbe but de Lionel Messi. Sur X, les internautes néerlandais commentent surtout un incident survenu dans le temps additionnel, lorsque Lautaro Martínez a évité un carton.

Le champion du monde en titre a bien entamé la rencontre à Dallas et a obtenu un penalty dès les premières minutes après une longue consultation de la VAR. Face aux onze mètres, Messi a toutefois manqué l’occasion d’entrer immédiatement dans l’histoire en tirant à côté. Plus tard en première période, l’attaquant s’est rattrapé d’un superbe tir lointain, devenant ainsi le seul détenteur du record de buts en phase finale de Coupe du monde.

Juste avant la mi-temps, un incident a toutefois suscité davantage de réactions sur les réseaux sociaux que l’ouverture du score de Messi. Alors que le ballon était déjà sorti et que l’action était pratiquement terminée, Martínez a clairement donné un coup de pied par derrière à Konrad Laimer. L’Autrichien est tombé au sol, mais ni l’arbitre ni le VAR n’ont jugé nécessaire d’intervenir.

Une séquence qui a provoqué l’incompréhension de nombreux téléspectateurs. Sur X, les réactions indignées se sont multipliées : « Lautaro Martínez assène clairement un coup de pied après le contact, et on en rit », a commenté un internaute, tandis qu’un autre s’interrogeait : « J’étais pourtant convaincu qu’un coup de pied après le contact méritait un carton rouge. »

Le VAR a lui aussi été épinglé : « Le VAR est-il en vacances ? », s’est interrogé un supporter, tandis qu’un autre constatait : « Martínez donne un coup de pied après le contact, et pas de carton. » Plusieurs téléspectateurs ont estimé que l’Argentine s’en était une nouvelle fois tirée à bon compte sur les décisions arbitrales.

Selon l’interprétation actuelle des lois du jeu, un coup de pied après le contact ne mérite pas forcément un carton rouge ; il faut un geste particulièrement violent ou brutal pour justifier l’exclusion directe. Un avertissement peut donc être considéré comme suffisant.

Nombreux sont les téléspectateurs à partager cet avis : « C’était tout simplement un carton jaune », peut-on lire dans un commentaire très partagé sur X. Quoi qu’il en soit, l’incident provoque une vive irritation chez les téléspectateurs néerlandais. « Quelle équipe écœurante que cette Argentine », écrit l’un d’eux.

D’autres internautes, plus virulents, dénoncent une équipe d’Argentine « débile » ou « insupportable », voire un « gang de voyous » qui commet des fautes après le coup de sifflet et réclame ensuite des cartons.