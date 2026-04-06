Les supporters sont en colère… Une révolte populaire contre la direction de Liverpool

Plusieurs supporters de Liverpool ont annoncé leur intention d'organiser des manifestations à l'intérieur du stade d'Anfield lors du match contre Fulham, samedi soir prochain, dans le cadre de la 32e journée de Premier League.

Le journal « Mirror » a rapporté que l'association « Shankly Spirit », affiliée à Liverpool, a appelé les supporters à se mobiliser lors du match Liverpool-Fulham, après que le club a augmenté le prix des billets pour les trois prochaines saisons.

Le club de Liverpool a confirmé cette augmentation il y a deux semaines, ce qui a suscité une vague d'indignation parmi les supporters, d'autant plus que Liverpool a enregistré des recettes record plus tôt cette année.

Le club prévoit d'augmenter les prix en fonction du taux d'inflation annuel de l'indice des prix à la consommation, avec un plafond de 5 %.

Cela comprend une augmentation des prix des billets d'entrée généraux pour les adultes comprise entre 1,25 et 1,75 livre sterling par personne et par match, ainsi qu'une augmentation des prix des abonnements pour les adultes comprise entre 21,50 et 27 livres sterling pour la saison prochaine, ce qui porte l'augmentation maximale à 1,42 livre sterling par match.

Le club a fait un certain nombre de concessions, notamment le gel des prix des billets pour les seniors, le grand public et les jeunes.

Il convient également de noter que toutes les catégories de billets restent moins chères que celles de son rival local Everton, tandis que les hausses des billets de Liverpool sont bien inférieures à celles enregistrées par ses principaux rivaux de la Premier League au cours de la dernière décennie, selon un rapport publié sur le site officiel de Liverpool.

Cependant, l'association des supporters de Liverpool (SoS) cherche à obtenir davantage de changements, comme l'indique un communiqué publié ce lundi, selon le « Mirror ».

Le communiqué indique : « Les supporters sont en colère, et ils ont tout à fait le droit de l'être. Le club de Liverpool a choisi d'ignorer l'opposition claire et écrasante de ses supporters et d'aller de l'avant avec ses projets d'augmentation des prix des billets pour les trois prochaines saisons. »

Il a ajouté : « La réunion publique en ligne, le sondage et les nombreuses discussions indiquent tous la même chose : les supporters n'acceptent pas cette décision. Et si les propriétaires du club ne nous écoutent pas, nous les y contraindrons. Il ne s'agit plus de consultation, cette occasion est passée. À présent, il s'agit d'agir. »

Il a poursuivi : « L'organisation « SoS » a confirmé que le club avait été informé de l'organisation de manifestations. Aucun détail supplémentaire n'a encore été révélé, mais une forme de protestation est prévue lors du match à domicile de l'équipe contre Fulham ce week-end.

L'organisation a également lancé sa campagne « Ne dépensez pas un seul livre au stade » et a exhorté les supporters, dans la mesure du possible, à s'abstenir de dépenser de l'argent à l'intérieur du stade d'Anfield.

« SoS » a écrit : « Dépensez votre argent dans les commerces locaux et indépendants aux alentours d’Anfield. C’est un geste simple, mais si suffisamment de personnes le font, cela envoie un message clair. Les supporters ont également proposé de reporter le renouvellement des abonnements jusqu’à la date limite. Nous soutenons cette initiative. »

Le club a justifié la hausse des prix des billets en rappelant son engagement de longue date à geler les coûts des billets sous la propriété du groupe Fenway Sports Group, tout en soulignant l'augmentation des frais d'exploitation et des coûts liés aux installations les jours de match, ainsi que les taxes professionnelles.