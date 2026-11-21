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Sean Steur a répondu samedi soir aux attentes des supporters de Newcastle United. Originaire de Volendam, il était titulaire pour le match de Premier League face à Arsenal.

Les visiteurs ont bien entamé la rencontre et ont regretté de voir Noni Madueke trouver le poteau après six minutes. Arsenal a progressivement pris le dessus. Sifflé en raison de son passé à Newcastle, Bruno Guimarães a tiré juste à côté.

Le 0-1 est arrivé à la 33e minute. Kai Havertz a délivré une passe en profondeur astucieuse, puis Eberechi Eze a marqué de près. En fin de première période, largement dominée par Arsenal, Madueke a eu deux occasions de porter le score à 0-2, mais les a manquées toutes les deux.

L'entraîneur de Newcastle, Matthias Jaissle, a réagi à la mi-temps en procédant à trois changements. Anthony Elanga, notamment, est entré en jeu, tandis que Steur faisait partie des joueurs de l'équipe à domicile restés au vestiaire.

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Les supporters de Newcastle n'y ont rien compris. Sur les réseaux sociaux, ils ont été nombreux à fustiger Jaissle pour sa décision de laisser Steur au vestiaire.

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« Trois changements à Newcastle à la pause. Tino Livramento, Anthony Elanga et Jacob Ramsey entrent à la place d'Amar Dedic, Sean Steur et Jacob Murphy. Encore un coup dur pour Steur », écrit le journaliste Jordan Cronin, qui couvre Newcastle United pour Iconic Media Group.

« Sean Steur est excellent jusqu'ici. Il se rend constamment disponible et continue de presser. Il fait preuve d'audace, alors que ses coéquipiers jouent parfois le ballon en retrait. Parmi toutes les recrues de l'été dernier, c'est sur lui qu'on peut vraiment compter », écrivait un autre supporter pendant le match.

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« Pourquoi sort-il Steur ? », s'interroge également Chris Martin sur X. Le supporter Ryan McBeth se montre lui aussi critique : « Pourquoi sort-il steur du terrain ? Jaissle n'a vraiment aucune idée de ce qu'il fait. »