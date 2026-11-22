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Les supporters de Liverpool n'ont pas attendu le coup de sifflet final pour adresser un message à leur rival historique. Ils ont préféré cibler son nouvel entraîneur avec un chant moqueur, qui rappelle l'une des formules les plus célèbres des tribunes anglaises.

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Les supporters de Liverpool ont entonné le chant « Tu seras viré demain matin » lors du choc face à Manchester United, dimanche soir en Premier League. Ils visaient Mauricio Pochettino, nouvel entraîneur de Manchester United, dans une scène qui illustre l'intensité de la rivalité historique entre les deux clubs.

Cette moquerie est intervenue alors que Liverpool menait 2-0 en première période. Les supporters ont profité de la domination de leur équipe pour adresser ce chant au technicien argentin et mettre ironiquement en doute son avenir à Manchester United, alors qu'il n'a pris ses fonctions que récemment.

Le chant « Tu seras viré demain matin » est l'une des formules célèbres des stades anglais. Les supporters l'utilisent pour se moquer des entraîneurs et leur mettre la pression, notamment lorsque les résultats de leurs équipes déclinent ou qu'ils subissent une défaite.

Lors de cette rencontre, le chant a pris une dimension supplémentaire en raison de l'hostilité sportive et populaire entre Liverpool et Manchester United. Les supporters des deux équipes ne manquent jamais de profiter des confrontations directes pour s'échanger des piques et rappeler à l'adversaire ses prises de position et ses résultats.

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L'épisode survient au début d'une nouvelle ère pour Manchester United sous la direction de Pochettino. Celui-ci doit répondre aux attentes des supporters du club, qui espèrent voir l'équipe revenir dans la course aux titres et améliorer ses résultats. Dans le même temps, les fans de Liverpool n'ont pas manqué l'occasion de lui adresser un message précoce depuis les tribunes.

Ce chant fait désormais partie de la culture du supportérisme en Angleterre et n'est pas lié à un club en particulier. Il résonne dans de nombreux stades dès que les supporters veulent exprimer leur colère envers un entraîneur ou se moquer de lui, si bien qu'il reste omniprésent dans le paysage du football anglais.

Pour rappel, la rencontre s'est soldée par une victoire de Liverpool (4-0), soit le pire début possible pour le technicien argentin, qui aura une mission très difficile pour ramener Manchester United sur le devant de la scène.