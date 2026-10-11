Manchester City a pris la mesure de la colère de ses rivaux de Premier League, les joueurs des Citizens ayant été copieusement sifflés par les supporters de Liverpool à Anfield.

Manchester City a été reconnu coupable le mois dernier par la Premier League d'avoir commis plus de 100 infractions aux règles financières du championnat anglais sur une période de neuf saisons.

Ce verdict surprise, rendu à l'issue d'une enquête de quatre ans, est tombé pendant la trêve internationale, ce qui signifie que les supporters adverses n'avaient pas pu exprimer leur mécontentement à l'encontre de l'équipe de l'entraîneur Enzo Maresca.

Mais cela a changé cet après-midi, lorsque les Citizens ont disputé leur premier match depuis leur condamnation face à Liverpool, lors de la sixième journée de Premier League, rapporte le journal anglais « The Sun ».

Le bus de City a évité l'accueil réservé par les supporters d'Anfield en empruntant un itinéraire détourné pour rejoindre le stade, mais les supporters de Liverpool présents les ont pris à partie lorsqu'ils sont descendus sur la pelouse pour l'échauffement avant la rencontre.

Les joueurs de Manchester City ont essuyé des sifflets encore plus virulents au coup d'envoi de ce match tant attendu entre les anciens champions.

Les sifflets ont continué en début de première période à chaque fois que les visiteurs avaient le ballon.

Les vendeurs ambulants proposaient de nombreux produits inspirés du groupe Oasis aux abords d'Anfield, notamment des maillots et des drapeaux portant l'inscription « cheat » (tricheur), tandis que de multiples banderoles critiquant Manchester City en raison du verdict ont été déployées à l'intérieur du stade.



