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Ajax ShelbourneZiggo Sport
Sam Vreeswijk

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Les supporters de l’Ajax réagissent à toute vitesse sur X et ont tous la même plainte

Shelbourne vs Ajax
Shelbourne
Ajax
Ligue Conférence, Qualification

L’Ajax affronte Shelbourne FC jeudi soir et très tôt dans la rencontre, plusieurs supporters du club amstellodamois se sont manifestés sur X. Ils étaient en effet gênés par le maillot du gardien de Shelbourne, Eddie Beach, qui ressemble beaucoup à la tenue de l’Ajax.

L’Ajax dispute ce match à Dublin avec son troisième maillot, de couleur bleu clair. Beach, le gardien de Shelbourne, porte une tenue vert menthe. Ces deux couleurs se ressemblent assez fortement, ont remarqué des supporters de l’Ajax.

« Pratique : la tenue du gardien de l’équipe à domicile et le maillot extérieur de l’Ajax », écrit quelqu’un sur X. « Pourquoi le gardien de Shelbourne joue-t-il dans les couleurs de la tenue de l’Ajax ? », se demande un autre.

Un autre encore a tweeté : « C’est pratique d’avoir le gardien en bleu quand ton adversaire a aussi du bleu. »

L’Ajax et Shelbourne ont débuté la rencontre à 20 h 45, à Dublin. Le match aller s’était terminé la semaine dernière sur un 3-1 en faveur du club amstellodamois.

Eredivisie
Ajax crest
Ajax
AJX
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Heerenveen
HEE
Eircom League
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Shamrock
SHA
Shelbourne crest
Shelbourne
SHE

Le vainqueur de cette double confrontation se qualifiera pour les barrages de la Ligue Europa Conférence. Ceux-ci se joueront jeudi prochain puis le jeudi suivant.

L’adversaire lors de ces barrages sera le vainqueur de la double confrontation entre le FC Sion et le FC Noah. Ces clubs jouent eux aussi jeudi soir. Le match aller s’est terminé la semaine dernière sur un score de 2-2.

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