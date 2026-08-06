Kasper Dolberg en prend plein les critiques de la part des supporters de l’Ajax pendant Ajax - Shelbourne FC. L’attaquant danois a été très discret en première période de ce match du tour préliminaire de la Ligue Conférence et essuie un déluge de critiques sur Ajax Showtime et sur X.

L’Ajax est rentré aux vestiaires jeudi soir avec une avance de 2-0. Mika Godts a ouvert le score dès la sixième minute sur penalty, après avoir lui-même été fauché, avant qu’Owen Wijndal, à la 22e minute, ne contrôle une belle longue passe de Steven Berghuis et ne marque du droit en tombant.

Malgré une nette domination et ce score confortable à la pause, de nombreux supporters se concentraient surtout sur la prestation de Dolberg. « Je suis tellement fatigué de Dolberg », écrit un visiteur d’Ajax Showtime, tandis qu’un autre fan se demande tout haut : « On joue sans Dolberg ? »

Sur X aussi, les réactions sont à peine plus tendres. « Dolberg devrait simplement faire résilier son contrat. C’est juste triste de le voir planté là », peut-on lire, tandis qu’un autre supporter écrit : « Dolberg, ce n’est tout simplement pas ça. » Un troisième fan affirme qu’il n’a « pas encore vu un seul match correct » de l’attaquant pendant la préparation.

Certains supporters ont surtout pointé le manque de confiance du Danois. « Un attaquant sans buts, sans confiance, et qui sait que ses remplaçants sont déjà sur le banc. Il joue encore comme une quiche », a lancé une réaction sévère. Un autre éprouvait plutôt de la pitié : « Le ballon ne veut tout simplement vraiment pas entrer pour lui. »

L’ambiance était tout autre au sujet de Godts. L’ailier belge a obtenu le penalty, l’a transformé lui-même et a ensuite aussi préparé une énorme occasion pour Oscar Gloukh. « Godts est vraiment hallucinant. S’il part, tu renies vraiment tes ambitions cette saison », écrit un fan, tandis qu’un autre est très clair : « Surtout ne vendez pas Godts au PSG ! »

Daley Blind aussi a impressionné en première période par sa qualité de passe et reçoit des compliments comme « Les passes de Blind, c’est vraiment un autre niveau » et « Quelle passe de classe mondiale de Blind ».

Gloukh, en revanche, est durement critiqué après une occasion manquée sur un service de Godts : « Celle-là doit rentrer, Oscar » et « Gloukh encore à l’ancienne, bien trop tendre », tandis que Youri Regeer essuie des critiques en raison de son jeu trop conservateur : « Toujours vers l’arrière et sur les côtés. Un vrai numéro 6, s’il vous plaît, un joueur qui accélère le jeu au lieu d’un joueur du petit ballon latéral et en retrait. »