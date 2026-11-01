Les supporters de l’Ajax n’en peuvent plus d’un joueur : « Avec lui, c’est insupportable ! »

Après le match contre l’AZ, les supporters de l’Ajax s’en prennent à un homme : Oscar Gloukh. L’Israélien est entré en jeu après quarante minutes à la place de Julian Brandt, blessé, mais n’a pas réussi à convaincre.

Gloukh a déjà disputé onze matches de VriendenLoterij Eredivisie cette saison, inscrivant un but et délivrant quatre passes décisives. Contre l’AZ, il n’avait pas réglé la mire.

Quand l’Ajax a trouvé un peu plus d’espaces en fin de match, le milieu de terrain a eu l’occasion de plier la rencontre. Son tir contré à la 85e minute a particulièrement frustré son coéquipier Steven Berghuis, qui aurait aimé recevoir le ballon.

Les supporters de l’Ajax n’ont pas non plus apprécié cette action. « Gloukh, franchement, y a-t-il déjà eu un plus grand égoïste sous le maillot de l’Ajax ? C’est insupportable, non ? Passe le ballon à Berghuis et ça fait 2-0 », a écrit Larry, supporter de l’Ajax, sur X.

« Ce Gloukh, hein, ça ne va vraiment pas le faire… Quel bâton de réglisse égoïste avec des œillères, celui-là… », écrit Indocied. Rob aussi en a « vraiment assez » de Gloukh.

Sur Ajax Showtime, les internautes peuvent noter les joueurs de l’Ajax. Après le match contre l’AZ, Marc ter Stegen a obtenu la meilleure note. Le gardien a reçu un 7,5, légèrement devant Sofyan Amrabat (7,3) et Lucas Rosa (7,2).

Gloukh a obtenu la note la plus basse. Les utilisateurs d’AS lui ont attribué un 4 pour son match contre l’AZ.