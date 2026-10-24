Les supporters d'Aston Villa se moquent de Manchester City avec des chants sur la relégation

Dans un cadeau défensif impardonnable, le Sénégalais Nicolas Jackson, attaquant d'Aston Villa, a profité d'une erreur catastrophique de Marc Guéhi, défenseur de Manchester City, pour inscrire un but remarquable lors de la confrontation entre les deux équipes, ce samedi soir, sur la pelouse de Villa Park, dans le cadre de la huitième journée de Premier League.

Le but est intervenu après une confusion évidente dans l'arrière-garde de Manchester City, lorsque le ballon est parvenu à Guéhi, dont le mauvais contrôle a offert aux locaux une occasion idéale de s'en emparer. John McGinn a aussitôt profité de la situation et récupéré le ballon avant de le transmettre à Jackson.

Malgré la pression défensive, l'attaquant sénégalais a fait preuve d'une grande maîtrise dans la gestion de la situation, puisqu'il a habilement effacé Anderson avant de décocher une frappe puissante qui s'est logée sous la barre, profitant de l'erreur grossière de Guéhi pour offrir à Aston Villa un but qui a enflammé l'ambiance de la rencontre.

Les répercussions de l'erreur ne se sont pas arrêtées au but, mais se sont étendues aux tribunes de Villa Park, où le réseau Sky Sports a relevé des chants moqueurs lancés par les supporters d'Aston Villa depuis le virage Holte End, qui ont scandé : « Voilà pourquoi vous allez descendre », à la suite de la passe ratée des joueurs de Manchester City.

En revanche, Jackson a continué de confirmer sa présence offensive remarquable ces derniers temps, puisque le réseau « WhoScored », spécialisé dans les statistiques, a indiqué qu'il avait inscrit cinq buts lors de ses six derniers matchs toutes compétitions confondues, signe de son éclat et de sa capacité à exploiter les occasions devant le but.

De l'autre côté, les chiffres de Guéhi en première mi-temps ont reflété l'ampleur de ses difficultés face à Aston Villa, après avoir commis une erreur à l'origine d'un but, écopé d'un carton jaune, sans réussir le moindre tacle, selon les statistiques de « WhoScored ».

Le site a attribué au défenseur anglais une note de 5,12 sur 10, la plus basse parmi tous les joueurs en première mi-temps, si bien que Guéhi s'est retrouvé au cœur des critiques après une bévue défensive qui a coûté un but à Manchester City, au moment où Jackson a saisi l'occasion pour poursuivre sa série de réussites offensives.



