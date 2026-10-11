Le milieu de terrain Dominik Szoboszlai est absent de la composition de Liverpool pour l'affiche de la sixième journée de Premier League, ce dimanche face à Manchester City à Anfield.

Manchester City compte 15 points (un sans-faute) et occupe la tête du classement de la Premier League, tandis que Liverpool se trouve à la huitième place avec 9 points.

Andoni Iraola, l'entraîneur de Liverpool, a dévoilé la composition de son équipe, marquée par l'absence de Szoboszlai, mais aussi par la titularisation du jeune Luis Comas en pointe de l'attaque, en l'absence du trio Alexander Isak, Hugo Ekitike et Cody Gakpo, tous blessés.

Dans ses déclarations avant la rencontre, Iraola a confirmé que Szoboszlai souffrait d'une élongation aux ischio-jambiers.

L'entraîneur de Liverpool a déclaré, dans des propos rapportés par le journal anglais « Metro », que malgré sa tentative de poursuivre les entraînements, il n'était pas prêt à figurer dans la composition de Liverpool.

La composition complète de Liverpool est la suivante :

Gardien de but : Alisson.

Défense : Araujo, Jaquet, Van Dijk, Kerkez.

Milieu de terrain : Gravenberch, Mac Allister, Wirtz.

Attaque : Munoz, Barcola, Comas.



