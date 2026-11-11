Les quatre secrets de la révolution Mourinho : comment a-t-il transformé le Real Madrid en une machine à gagner inarrêtable ?

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Huit victoires consécutives toutes compétitions confondues, une équipe qui fonctionne comme un bloc et un esprit collectif que le Real Madrid n'avait pas connu depuis des années. Derrière cette métamorphose spectaculaire, un seul homme et quatre décisions qui ont bouleversé de fond en comble la trajectoire de la Maison Blanche.

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Dans une analyse remarquée au cours de son émission radiophonique « El Tertulión » sur la station Cope, le célèbre journaliste Manolo Lama, accompagné de Juanma Castaño, a mis en lumière les véritables raisons de la série de victoires actuelle du Real Madrid, affirmant que ce succès n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat de « quatre décisions judicieuses prises par l'entraîneur José Mourinho », qu'il a dit avoir « parfaitement maîtrisées ».

Première décision : Valverde, l'arrière qu'il n'appréciait pas

La première de ces décisions, selon Lama, a été de faire jouer Fede Valverde au poste d'arrière droit, un changement dans lequel l'entraîneur portugais a joué un rôle décisif car il l'a « convaincu » d'accepter ce nouveau rôle, malgré les aveux précédents de Valverde selon lesquels il n'aimait pas jouer à ce poste.

Mais Mourinho, avec son talent reconnu pour la persuasion, a transformé ce qui ressemblait à une sanction en arme tactique. Valverde en est venu à offrir à l'équipe l'équilibre défensif, la puissance physique et les percées offensives venues de l'arrière, devenant ainsi l'un des atouts les plus importants de l'équipe dans les grands matchs, prouvant que le grand entraîneur est celui qui voit chez le joueur ce que le joueur lui-même ne voit pas dans son miroir.

Deuxième décision : deux talents inséparables

Quant à la deuxième décision, elle a consisté à « faire jouer ensemble deux joueurs talentueux, Bernardo Silva et Arda Güler », une démarche que Lama a considérée comme un tournant dans la configuration offensive de l'équipe.

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Avec ce duo réuni, le Real Madrid dispose désormais de deux cerveaux créatifs au milieu de terrain, capables de faire la différence dans le dernier tiers, de relier les lignes avec fluidité et d'offrir à l'équipe une plus grande maîtrise du rythme du match, après avoir souffert par le passé d'un manque de solutions face aux équipes regroupées défensivement.

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Troisième décision : un début réussi avec Vinícius

Sur le troisième point, Manolo Lama a évoqué un « début réussi » de l'entraîneur portugais avec Vinícius Júnior, la star brésilienne actuellement suspendue pour quatre matchs après son expulsion lors du match contre Villarreal.

Bien que cette suspension ait privé l'équipe de sa plus grande vedette ces derniers temps, la manière dont Mourinho a géré Vinícius dès le premier jour, en lui accordant confiance et liberté tout en exigeant l'engagement collectif, a été l'une des raisons qui ont aidé le joueur à livrer son meilleur niveau et l'ont rendu plus mature dans la gestion des pressions et des provocations.

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Quatrième décision : la plus grande réussite

Mais pour Manolo Lama, la quatrième clé est « la plus importante », la considérant comme la réussite la plus marquante de l'entraîneur portugais, et même ce qui distingue Mourinho de tout autre entraîneur.

Le journaliste a affirmé que Mourinho « a convaincu dix joueurs de l'équipe de la nécessité du travail collectif pour que l'équipe réussisse, et que ce n'est pas grave si l'attaquant ne court pas, mais que les dix autres joueurs doivent courir ».

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Lama s'est longuement attardé sur l'explication de cette idée, affirmant qu'il s'agit là de la véritable réussite de l'entraîneur portugais. Il a également mis en lumière la différence que cela crée dans l'effort collectif de l'équipe, précisant que « ce n'est pas la même chose qu'un seul joueur ne coure pas dans le match ou que deux joueurs ne courent pas », un équilibre que le Real Madrid a réussi à atteindre cette saison.

Une équipe qui fonctionne en harmonie

Grâce à ces quatre décisions, le Real Madrid est passé d'un ensemble de stars à une équipe qui fonctionne en harmonie, où chaque joueur connaît son rôle et où chaque joueur court pour son coéquipier.

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Mourinho n'a pas seulement changé la composition, il a changé l'état d'esprit : il a convaincu les stars de se sacrifier, convaincu les remplaçants qu'ils étaient essentiels et convaincu tout le monde que la victoire n'est pas l'œuvre d'un seul joueur, mais de dix joueurs qui courent comme un seul homme. Et si cette trajectoire se poursuit, huit victoires consécutives pourraient n'être que le début d'une plus grande histoire que Mourinho écrira à Madrid.