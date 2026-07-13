Les prochaines 48 heures s’annoncent décisives pour l’avenir d’Ali Al-Bulaihi à Al-Hilal

Le défenseur d’Al-Hilal, Ali Al-Bulaihi, attend dans les 48 heures à venir la décision de l’entraîneur italien Simone Inzaghi. Ce dernier doit confirmer, ou non, sa présence dans la délégation qui s’envolera mercredi prochain vers l’Autriche pour le stage de préparation estival.

Selon le quotidien saoudien « Al-Riyadiah », le défenseur est toujours sous contrat avec le club pour une saison supplémentaire, mais la décision finale revient à Inzaghi, qui arbitrera en fonction de sa vision sportive et des besoins du groupe.

Selon le journal, le défenseur de 36 ans a passé avec succès des tests physiques et musculaires ces derniers jours, lui permettant de réintégrer le groupe après avoir soigné un problème de santé qui l’avait écarté du début de la préparation estivale.

Sous le maillot d’Al-Hilal, le défenseur totalise 263 matchs toutes compétitions confondues, 23 buts marqués et 3 passes décisives, d’après les données de Transfermarkt. Il a contribué aux cinq titres de champion d’Arabie saoudite, aux trois Coupes du Roi, aux trois Supercoupes d’Arabie saoudite ainsi qu’aux deux Ligue des champions d’Asie remportés par le club, avant d’être prêté à Al-Shabab en janvier dernier.

La délégation du Al-Hilal doit s’envoler pour l’Autriche mercredi prochain, pour un stage qui se poursuivra jusqu’au 3 août et comprendra quatre matchs amicaux contre le Sturm Graz (Autriche), les Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), la MO Alger (Algérie) et l’Al-Ahli (Qatar).

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