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Les derniers résultats financiers de Manchester United ont révélé l'aggravation de la crise que traverse le club. Jeudi, les Red Devils ont annoncé une hausse de leur perte nette et un alourdissement de leur dette, au moment même où l'entraîneur argentin Mauricio Pochettino prend les commandes pour sauver l'équipe de la lutte pour le maintien en Premier League.

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Ces résultats mettent clairement en lumière l'ampleur des pertes financières qui accompagnent l'effondrement de United sur le terrain. Le club occupe actuellement la 18e place du championnat et a nommé un nouvel entraîneur, Mauricio Pochettino, pour éviter une relégation qui pourrait lui coûter des dizaines de millions de livres sterling en revenus et en recettes de sponsoring.

L'action de Manchester United, cotée à la Bourse américaine, a chuté de près de 9 % lors des échanges avant l'ouverture du marché, signe évident de l'inquiétude des investisseurs face à la situation actuelle du club.

Pochettino a été nommé vendredi dernier, après le limogeage de Michael Carrick, qui n'avait remporté qu'une seule victoire en dix matchs de championnat cette saison, soit le pire début de saison de l'équipe depuis des décennies.

Le directeur général Omar Berrada a déclaré, selon Reuters : « Nous sommes ravis d'accueillir Mauricio Pochettino et son staff au club. Notre priorité est de les soutenir dans notre quête permanente d'amélioration de nos performances sur le terrain. »

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Pochettino devient le troisième entraîneur nommé sous la direction de Jim Ratcliffe en tant que responsable des opérations sportives, après Ruben Amorim et Carrick, dans une série de nominations à répétition qui n'a toujours pas enrayé le déclin du club.

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Manchester United s'est engagé avec Ratcliffe en 2024, après que le milliardaire britannique a acquis une participation minoritaire dans le but de relancer le club et de le remettre sur le chemin des titres.

En septembre dernier, le club a enregistré sa septième perte annuelle consécutive, les coûts des recrutements de joueurs et du limogeage d'Amorim cette année ayant creusé son déficit. United a affirmé respecter pleinement les règles de durabilité financière.

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La dette du club s'élevait à 775 millions de dollars en septembre, soit une hausse de 125 millions de dollars par rapport à l'année précédente, en raison d'un refinancement de crédit en juin, selon le club.

Les revenus de United ont progressé de 4 % pour atteindre 146 millions de livres sterling, soit l'équivalent de 191,8 millions de dollars, sur les trois mois clos en septembre.

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La perte nette s'est creusée à 18,1 millions de livres sterling, contre une perte de 6,6 millions de livres sterling sur la même période l'an dernier, ce qui illustre l'ampleur des pressions financières croissantes.

United a maintenu inchangées ses prévisions annuelles de bénéfices et de revenus de base, afin de rassurer investisseurs et supporters sur la capacité du club à surmonter cette période difficile.

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Le club affronte son rival Liverpool dimanche, un véritable test pour Pochettino. Tous les regards seront tournés vers Anfield pour savoir si le technicien argentin entamera sa mission de sauvetage par une grande victoire morale, ou si la crise va encore se compliquer.