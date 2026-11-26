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Les Pays-Bas ont réalisé une bonne opération jeudi au classement des coefficients UEFA. L’Ajax, le NEC et l’AZ ont tous marqué des points sur la scène européenne, mais les Pays-Bas n’en profitent guère puisque la Belgique en a récolté encore davantage.

Les Pays-Bas occupent actuellement la huitième place du classement européen des coefficients. Ce classement détermine le nombre d’équipes que chaque pays peut engager dans les compétitions européennes.

Les Pays-Bas tentent de rattraper la Belgique, mais peinent encore à réduire l’écart. La Belgique compte actuellement 65 250 points, contre 57 395 pour les Pays-Bas.

Jeudi soir, la Belgique a encore accru son avance. Grâce aux trois victoires de l’Ajax (4-0 contre le FC Thun), de l’AZ (2-4 contre le Sparta Prague) et du NEC (3-1 contre le Stade rennais), les Pays-Bas ont récolté exactement 1 point.

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La Belgique a, elle, engrangé 1,2 point de coefficient. Le STVV s’est imposé 0-2 sur le terrain du Hajduk Split, le KAA La Gantoise a fait match nul 1-1 contre Rode Ster FC, l’Union Saint-Gilloise a partagé les points avec le Lech Poznan (2-2) et le RSC Anderlecht a battu l’OFI Crète 1-3.

Les Belges prennent donc 0,2 point d’avance supplémentaire sur les Pays-Bas. Neuvième, la Turquie a récolté 0,8 point et a ainsi perdu davantage de terrain jeudi soir.

Saint-Trond est bien placé pour se qualifier en Ligue Conférence. L’équipe a récolté dix points et occupe la troisième place du classement. La Gantoise est 22e dans cette compétition, tandis que l’Ajax et Twente occupent respectivement les quatrième et septième places.

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En Ligue Europa, Anderlecht est onzième et l’Union Saint-Gilloise sixième. L’AZ occupe la dixième place du classement et le NEC la huitième.