L’équipe de France féminine des Pays-Bas ne peut pratiquement plus laisser filer le tour suivant des barrages de la Coupe du monde. La sélection du sélectionneur Arjan Veurink a remporté le match aller en Hongrie sur le score sans appel de 0-8. Lineth Beerensteyn et Victoria Pelova ont inscrit un triplé, tandis qu’Esmee Brugts et Damaris Egurola ont également trouvé le chemin des filets à Felcsút.

Comme les Pays-Bas ont terminé deuxièmes de leur groupe de qualification pour la Coupe du monde, ils doivent encore tenter de se qualifier pour la phase finale via les barrages. Sauf miracle la semaine prochaine à Tilburg, les Pays-Bas affronteront plus tard cette année la Turquie ou la Slovénie pour une place à la Coupe du monde, l’été prochain au Brésil.

Les Pays-Bas ont immédiatement largement dominé la Hongrie et ont pris l’avantage par l’intermédiaire de Beerensteyn, qui a profité d’une feinte de Pelova avant de conclure. Peu après, l’attaquante du Real Madrid a également inscrit son deuxième but, cette fois sur un centre de Lynn Wilms.

Sur un tir dévié de Pelova, le score est déjà passé à 0-3 à la 26e minute. Et ce n’était pas fini, puisque l’équipe de Veurink a inscrit un quatrième but juste avant la pause. Brugts a marqué sur le rebond après une tentative de Pelova : 0-4.

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Après la pause, les Pays-Bas n’ont pas non plus eu grand-chose à craindre des Hongroises, impuissantes moins de cinq minutes après la reprise face à la tête victorieuse d’Egurola. Un peu plus tard, Pelova a inscrit son deuxième but de la soirée. La joueuse de Tottenham Hotspur a marqué après quelques crochets : 0-6.

Pelova était intenable et a aussi complété son triplé. Une défenseure hongroise a perdu le ballon sans raison face à la demi-Bulgare, qui a conclu avec une grande facilité. Beerensteyn a elle aussi signé son triplé dans le temps additionnel. Elle a poussé le ballon au fond après que Lotte Keukelaar a trouvé la barre : 0-8.







