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Les Pays-Bas connaissent les pays qu’ils pourraient affronter lors du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des nations, vendredi. Après la douloureuse défaite 5-0 contre l’Allemagne, l’équipe du sélectionneur Xavi Hernández pourrait de nouveau tomber sur un adversaire redoutable. La France, l’Angleterre et le Portugal sont les trois pays que les Pays-Bas pourraient retrouver sur leur route, même si les Portugais doivent encore confirmer leur première place dans le groupe.

Lundi soir, les Pays-Bas ont lourdement chuté face à l’Allemagne à l’Olympiastadion de Berlin. L’équipe du sélectionneur Jürgen Klopp s’est imposée 5-0, reléguant déjà au second plan la convaincante victoire 7-0 des Pays-Bas contre la Grèce quelques jours plus tôt. Malgré cette sévère correction, les Pays-Bas restent en lice en Ligue des nations, dont les deux premiers de chaque groupe accèdent aux quarts de finale.

Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu vendredi 20 novembre à Nyon, en Suisse, où l’UEFA a son siège. Les quatre affiches seront déterminées à partir de 12 h, et les Pays-Bas connaîtront alors leur prochain adversaire. Le tirage distingue les vainqueurs de groupe des équipes classées deuxièmes : tous les pays ne peuvent donc pas être opposés aux Pays-Bas.

Les quatre vainqueurs de groupe seront têtes de série lors du tirage, contrairement aux quatre équipes classées deuxièmes. Les Pays-Bas ayant terminé derrière l’Allemagne, ils affronteront le vainqueur d’un autre groupe. Deux pays qui se sont déjà rencontrés en phase de groupes ne peuvent en effet pas se retrouver en quarts de finale.

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La France figure parmi les adversaires possibles. Vainqueure du groupe 1, elle s’est assuré le statut de tête de série. Les Français ont terminé devant la Belgique, également qualifiée pour les quarts de finale. Pour les Pays-Bas, une rencontre avec la France représenterait d’emblée un test particulièrement difficile, surtout après les fragilités montrées par leur défense contre l’Allemagne.

L’Angleterre fait elle aussi partie des adversaires possibles des Pays-Bas. Les Anglais ont remporté le groupe 3, qui comprenait également l’Espagne, la Croatie et la Tchéquie. L’Espagne a terminé deuxième et ne peut donc pas affronter les Pays-Bas, les deux équipes n’étant pas têtes de série lors du tirage.

Le troisième adversaire possible viendra du groupe 4, où le Portugal se dirige vers la première place. Les Portugais sont déjà assurés de disputer les quarts de finale, mais doivent encore définitivement s’assurer la première place du groupe. Le Danemark et la Norvège se disputeront le deuxième billet lors d’un duel direct mardi 17 novembre, tandis que le Portugal affrontera le pays de Galles le même soir.