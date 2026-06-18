Les orages contraignent le Maroc à revoir ses plans avant d’affronter l’Écosse

La sélection marocaine a avancé l’horaire de sa séance d’entraînement, initialement fixée ce jeudi à Boston (États-Unis), en raison des prévisions météorologiques annonçant des orages dans les prochaines heures.

Selon le quotidien marocain Al-Batal, les Lions de l’Atlas devaient initialement s’entraîner à 18 h (heure de Boston) au centre d’entraînement de la Nouvelle-Angleterre, mais la séance a été avancée de deux heures et débutera dès 16 h.

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Cette décision a été prise afin d’éviter les conditions météorologiques prévues et de garantir le bon déroulement du programme de préparation des Lions de l’Atlas.

Lors de la première journée du groupe C de la Coupe du monde, les Lions de l’Atlas ont fait match nul contre le Brésil (1-1), tandis que l’Écosse s’est imposée face à Haïti (1-0).

Les hommes de Walid Regragui préparent actuellement leur affrontement face à l’Écosse, vendredi soir (heure de la côte Est des États-Unis). Une victoire assurerait presque la qualification des coéquipiers d’Achraf Hakimi pour le tour suivant.