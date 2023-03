Les nouveaux crampons d'Olivier Giroud pour son record de buts avec les Bleus

Afin de célébrer son record de buts avec l'équipe de France, Olivier Giroud portera une paire de crampons spéciale avec l'AC Milan.

Olivier Giroud est définitivement entré dans l'histoire de l'équipe de France lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Titulaire à la pointe de l'attaque des Bleus, l'attaquant milanais en a profité pour devenir le meilleur buteur de l'histoire sous le maillot tricolore. Après avoir inscrit deux buts contre l'Australie en phase de poules, lui permettant de revenir à égalité avec Thierry Henry en tête du classement des buteurs, le champion du monde 2018 a récidivé en huitième de finale contre la Pologne, portant ainsi son total à 52 réalisations et devenant le seul meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Il y ajoutera même un 53ème en demi-finale contre le Maroc.

Le record de Giroud mis à l'honneur par son équipementier

Pendant le Mondial, le buteur de 36 ans avait été mis à l'honneur par ses coéquipiers et le staff français après avoir battu le record d'Henry, recevant notamment un maillot floqué du numéro 52. Ce mardi, il a reçu un autre joli cadeau.

Comme il l'a montré dans sa dernière publication Instagram, l'ancien joueur d'Arsenal a reçu une paire de crampon spéciale par son équipementier Puma. Celle-ci fait référence au record du numéro 9 milanais avec le nombre 52 en lettres d'or sur la chaussure droite, et la date ainsi que le match en question sur la chaussure gauche. La chaussure est quant à elle blanche, bleue, rouge et dorée.

Giroud veut améliorer son record

Et si certains de ses coéquipiers en sélection tels qu'Hugo Lloris, Steve Mandanda ou encore Raphaël Varane ont annoncé leur retraite internationale après le Mondial au Qatar, Giroud a bien fait comprendre qu'il souhaitait encore joueur sous le maillot tricolore, de quoi améliorer encore son propre record. Reste à savoir si Didier Deschamps comptera de nouveau sur lui pour le prochain rassemblement (matches le 24 et 27 mars). Cette saison, Giroud a inscrit 11 buts et délivré 6 passes décisives avec l'AC Milan.