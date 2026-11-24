Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Florian Kastenmeier a réussi ses débuts avec le Feyenoord mardi soir. Le gardien a remplacé Tjark Ernst, écarté contre le FC Porto, et s'est montré à la hauteur malgré la défaite 0-1. Voetbalzone note tous les joueurs du Feyenoord qui ont disputé au moins 45 minutes.

Giovanni van Bronckhorst espérait redresser la situation en changeant de gardien, mais le Feyenoord était déjà mené après deux minutes. Givairo Read s'est fait dépasser avec une facilité déconcertante par le très rapide Oskar Pietuszewski, avant que le ballon ne termine au fond des filets après avoir touché le genou d'Oussama Targhalline. Un coup du sort dont Kastenmeier n'était guère responsable.

Le Feyenoord n'a pourtant pas livré une mauvaise première période. De retour, Anis Hadj Moussa a été, sans surprise, le joueur le plus dangereux en attaque. Mais les Rotterdamois ont manqué de précision dans le dernier geste, Luciano Valente et Javi López négociant mal leurs occasions.

Le jeu du Feyenoord était plutôt soigné dans la construction, notamment grâce à Kastenmeier. Le gardien allemand s'est montré serein balle au pied et a délivré plusieurs belles passes. Juste avant la pause, il a également empêché Santiago Gimenez de porter le score à 0-2 grâce à un arrêt remarquable, sous les acclamations des supporters du Feyenoord.

Publicité Publicité

Kastenmeier a également livré une bonne prestation après la pause. Plusieurs arrêts lui ont permis de maintenir le Feyenoord dans le match, et De Kuip a ainsi continué à espérer une égalisation tardive. Celle-ci dépendait toutefois surtout d'un éclair de génie de Hadj Moussa, qui a fait passer une soirée difficile à son adversaire direct, Zaidu Sanusi.

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

Malgré son malheureux but contre son camp, Targhalline a réalisé un bon match et est passé tout près de l'égalisation en fin de rencontre. Sa puissante frappe de loin s'est écrasée sur la barre transversale. Le 1-1 n'est toutefois jamais arrivé, même lorsque l'arbitre Irfan Peljto a senti sa montre vibrer après une tête de Nacho Ferri. La VAR est alors intervenue et le match s'est terminé sur le score de 0-1 .

Les notes du Feyenoord :

Florian Kastenmeier 7,5

Givairo Read 4

Thijs Kraaijeveld 6,5

Mika Mármol 6,5

Javi López 5

Charles Vanhoutte 5,5

Oussama Targhalline 7,5

Gjivai Zechiël 5,5

Anis Hadj Moussa 7

Shaqueel van Persie 6

Luciano Valente 6