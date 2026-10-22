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La Juventus a prolongé son invincibilité en Ligue Europa en arrachant le nul face à Rennes (2-2) à l’Allianz Stadium. Malgré l’ouverture du score rapide de Zeki Celik, elle a eu besoin d’un penalty de Nick Woltemade en seconde période pour égaliser après le rapide retour de Rennes.

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La Juventus et Rennes se sont quittés sur un passionnant match nul 2-2 à Turin, un résultat qui donne aux deux équipes matière à réflexion sur leur solidité défensive. Les Bianconeri ont entamé la rencontre avec intensité et ouvert le score dès la sixième minute grâce à Zeki Celik. Mais la discipline tactique des hommes de Luciano Spalletti s’est relâchée au milieu de la première période, permettant à Mousa Tamari d’égaliser, avant qu’un penalty de Boulaye Dia, peu avant la pause, ne renverse complètement la situation. Ce changement de dynamique a exposé la vulnérabilité de la Juve dans les transitions et suscité la nervosité du public à la mi-temps.

En seconde période, la Juventus a dominé la possession, terminant le match avec 54 % du ballon, mais elle a peiné à déstabiliser le bloc bas et solide de Rennes. L’égalisation est finalement venue à la 67e minute, lorsque Nick Woltemade, le joueur le plus créatif de la Juve tout au long de la soirée, a transformé un penalty avec sang-froid. Malgré ses efforts pour arracher la victoire et ses 14 tirs au total, la Juve n’a pas trouvé le troisième but décisif. Un carton jaune reçu par Boudlal, côté rennais, en fin de match, ainsi que plusieurs changements tactiques effectués par les deux entraîneurs, ont entretenu le suspense jusqu’au bout. Les deux équipes se sont finalement partagé les points lors de cette rencontre de la troisième journée.

Gardien et défense

G. Vicario : 5/10

Une soirée frustrante pour le gardien italien. S’il a réalisé trois arrêts pour maintenir la Juventus dans le match, il a encaissé deux buts en première période, dont un penalty de Boulaye Dia. Durant la période de domination rennaise avant la pause, il n’a pas affiché son autorité habituelle.

F. Gatti : 4/10

Une rencontre difficile pour le défenseur central, mis en difficulté par les déplacements de Tamari et Dia. Averti à la 20e minute, il n’a jamais semblé à l’aise et a été remplacé pour des raisons tactiques à l’heure de jeu, Spalletti cherchant à apporter davantage de mobilité à sa défense.

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G. Bremer : 6/10

Le plus solide des trois défenseurs titulaires. Bremer a réalisé plusieurs interventions importantes pour empêcher Rennes d’accroître son avance. Il faisait néanmoins partie d’une défense étonnamment perméable lors du passage à vide de la première période.

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L. Kelly : 5/10

Aligné à gauche du trio défensif, Kelly a contribué par moments à la progression du ballon, mais s’est retrouvé mal placé sur l’action du premier but rennais. Il a été remplacé à la 80e minute, lorsque la Juve a adopté un dispositif plus offensif.

Milieu de terrain

D. Luiz : 6/10

Le Brésilien a donné le tempo à son équipe et aidé la Juve à conserver 54 % de possession. Il a fait circuler le ballon efficacement, mais il lui a manqué la dernière passe capable de déverrouiller une défense rennaise tenace, qui a reculé en seconde période.

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T. Koopmeiners : 6/10

Une prestation équilibrée du Néerlandais, qui a beaucoup couru. Il a joué un rôle déterminant dans le pressing initial ayant mené à l’ouverture du score, même si son influence a légèrement diminué lorsque Rennes a densifié l’axe.

W. McKennie : 6/10

McKennie a apporté son activité habituelle, se déplaçant entre les lignes pour soutenir l’attaque. Il a remporté plusieurs duels dans l’entrejeu, sans toutefois représenter lui-même une véritable menace devant le but.

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M. Celik : 7/10

Il a parfaitement commencé la rencontre en ouvrant le score à la 6e minute, faisant preuve d’un excellent sens du placement pour surgir dans la surface. Sa soirée a toutefois pris fin prématurément : il a été remplacé à la mi-temps, probablement en raison d’un ajustement tactique ou d’un léger coup reçu.

A. Cambiaso : 6/10

Utilisé comme piston, Cambiaso a constamment offert une solution sur les côtés. Il a adressé plusieurs centres dangereux, même si la défense rennaise a remporté la plupart des duels aériens sur ses ballons. Il est resté sur le terrain jusque tard dans le temps additionnel.

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Attaque

N. Woltemade : 8/10

Le principal protagoniste côté Juventus. Il a délivré la passe décisive sur l’ouverture du score de Celik dès la sixième minute et est resté le point d’appui de l’attaque tout au long du match. Sous une immense pression, il a transformé le penalty de la 67e minute pour assurer le nul à son équipe.

R. Kolo Muani : 5/10

Une soirée discrète pour le Français, qui a peiné à trouver de l’espace derrière la défense rennaise à cinq. Il s’est très peu montré pendant de longues séquences de la seconde période, avant d’être remplacé par Jeremie Boga à la 81e minute.

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Remplaçants et entraîneur

P. Kalulu : 6/10

Entré à la mi-temps à la place de Celik, Kalulu a apporté davantage de solidité défensive sur le côté droit et aidé la Juventus à reprendre le contrôle du rythme de la rencontre en seconde période.

N. Gonzalez : 5/10

Entré à la place de Gatti après 60 minutes pour donner plus d’élan à l’attaque. S’il a mobilisé les défenseurs, il n’a cadré aucun tir durant sa demi-heure sur le terrain.

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J. Lucumi : 6/10

Il a remplacé Kelly pour les dix dernières minutes. Il a bien négocié les quelques longs ballons envoyés par Rennes dans ses ultimes tentatives pour arracher la victoire.

J. Boga : 5/10

Entré à la 81e minute à la place de Kolo Muani. Il a tenté quelques dribbles dont il a l’habitude, sans parvenir à produire le geste décisif qui aurait permis de départager les deux équipes.

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K. Alajbegovic : non noté

Un changement tactique très tardif, à la 91e minute, à la place de Cambiaso. Il n’a pas eu assez de temps pour peser sur la rencontre.

L. Spalletti : 5/10

Spalletti sera préoccupé par la facilité avec laquelle son équipe a perdu son avantage en première période. Si ses ajustements après la pause ont contribué à stabiliser l’équipe et à obtenir le nul, son dispositif défensif initial a montré ses limites face au jeu direct de Rennes.