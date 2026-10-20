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Wydad AC v Al Ain FC: Group G - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traduit par

« Les négociations sont entrées dans une phase décisive » : le Wydad fixe son choix sur le successeur de Sergio Prieto

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Un entraîneur arabe

Le club marocain du Wydad Athletic est entré dans une phase avancée de négociations avec l'entraîneur tunisien Nasreddine Nabil, en vue de lui confier la direction technique de l'équipe au cours de la prochaine période, dans un contexte de pressions croissantes sur le Portugais Paulo Sérgio Brito, après la persistance de résultats décevants en ce début de saison.

Selon le site marocain « Hespress », Brahim El Asri, président du Wydad, a pris contact avec Nabil et lui a proposé d'entraîner l'équipe rouge, après que la direction du club eut étudié plusieurs options marocaines et étrangères, avant d'arrêter son choix sur le technicien tunisien, considéré comme l'un des principaux candidats pour occuper le poste.

Nabil a manifesté un accueil favorable de principe à l'offre, selon la même source, les deux parties devant reprendre les négociations aujourd'hui pour discuter des détails et des conditions du contrat, en vue de parvenir à un accord définitif en cas d'entente sur l'ensemble des clauses.

Le souhait de l'entraîneur tunisien de renouer avec l'ambiance du championnat professionnel marocain renforce les chances du Wydad de conclure l'affaire, lui qui a déjà vécu deux expériences au Maroc avec l'AS FAR et le Raja Athletic, ce qui lui confère une connaissance de la nature de la compétition locale et de ses pressions.

En contrepartie, Nabil a placé ses besoins techniques au cœur des discussions, expliquant au président du club qu'il lui fallait un peu de temps pour bâtir un groupe homogène capable de rivaliser avec force sur les scènes locale et continentale, un aspect qui devrait constituer un axe majeur des prochaines réunions.

Les démarches de la direction du Wydad interviennent alors que les résultats insatisfaisants se poursuivent sous la houlette de Paulo Sérgio, après que l'équipe est tombée dans le piège du match nul, un but partout, face à son hôte l'Ittihad Amal Tiznit, samedi soir, sur la pelouse du complexe sportif Mohammed V à Casablanca, ce qui alimente les spéculations quant à la fin prochaine de l'expérience portugaise et au début d'une nouvelle étape sous la conduite de Nabil.

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