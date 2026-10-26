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imago-sport-1085112284.jpgAnadolu Agency
Siep Engelen
Traduit par

Les médias français sont unanimes au sujet de Mika Godts : « C’est le soir où… »

Paris Saint-Germain vs Lyon
Paris Saint-Germain
Lyon
Ligue 1
M. Godts

Mika Godts a véritablement montré toute sa classe pour la première fois avec le Paris Saint-Germain lundi. Les médias français, jusque-là sceptiques à l’égard de l’attaquant arrivé de l’Ajax, ont eux aussi été impressionnés. 

Entré en jeu, Godts a été à l’origine de la victoire 2-0 contre l’Olympique lyonnais, avec un but et une passe décisive. Ce succès a notamment permis au PSG de prendre la tête du classement en France. 

« Grâce aux remplaçants (Mayulu et Godts, NDLR), le PSG prend la tête », titre L’Équipe, qui a apprécié le but du Belge. « D’une frappe puissante, il n’a laissé aucune chance au gardien Dominik Greif. » 

Foot Mercato a vu le PSG prendre l’ascendant grâce à Godts. « Le Belge a eu un impact immédiat. Il a réussi une entrée parfaite, d’abord par son intensité, puis par son efficacité, et a inscrit son premier but pour le PSG. » 

Le Parisien, qui s’était montré particulièrement critique auparavant, estime que cette soirée pourrait marquer un tournant pour Godts, d’autant que Kvhicha Kvaratskhelia est blessé pour une longue durée. « C’est peut-être le soir où Mika Godts est définitivement devenu un joueur du PSG », écrit le quotidien local. 

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« C’est le moment où un nouveau venu impressionne et laisse ses adversaires stupéfaits. Désiré Doué s’était rendu immortel sous les couleurs rouge et bleu en décembre 2024, lors du match de Ligue des champions contre le Red Bull Salzbourg, avec un but et une passe décisive. Aujourd’hui, l’histoire se répète. Il est en outre fort possible que Lyon soit plus fort que ne l’étaient les Autrichiens à l’époque. » 

« Les joueurs actuellement blessés découvriront que l’équipe a parfaitement assuré en leur absence et que de nouveaux venus ont pris leurs quartiers, parmi lesquels Mika Godts, qui s’affirme de plus en plus », poursuit Le Parisien. « Ses nouveaux coéquipiers lui ont déjà confié les clés du PSG lundi soir. »

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