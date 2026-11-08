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imago-sport-1085697132.jpgPRESSE SPORTS
Bart DHanis
Traduit par

Les médias français sont impitoyables envers Mika Godts et pointent massivement le même problème

Paris Saint-Germain vs Troyes
Paris Saint-Germain
Troyes
Ligue 1

Les médias français ne sont pas encore convaincus par Mika Godts. L’attaquant belge était titulaire lors du match entre le Paris Saint-Germain et Troyes, mais il n’a guère pesé sur la rencontre, selon les journaux français. La presse estime généralement qu’il a joué de manière « trop réservée et timide ».

Godts est arrivé de l’Ajax l’été dernier pour 45 millions d’euros. Jusqu’ici, l’ailier gauche a surtout dû se contenter d’entrées en jeu, mais il était titulaire avec le PSG samedi soir.

Grâce à un but d’Illia Zabarnyi, le leader de la Ligue 1 a remporté le match (1-0), sans pour autant s’assurer une victoire facile. Après la rencontre, la recrue Godts a fait couler beaucoup d’encre dans la presse française.

L’Équipe s’est montré très sévère et lui a attribué la note de 4 pour sa prestation. « Décisif à trois reprises lors de ses deux dernières apparitions en Ligue 1, le Belge n’a pas réussi à poursuivre sur cette lancée. Trop invisible sur son côté gauche, il n’est jamais parvenu à peser sur le match. »

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Le quotidien local Le Parisien a lui aussi jugé la prestation de Godts moyenne face à Troyes. « Après ses deux buts récents, il a été vraiment beaucoup trop timide. Il va vraiment devoir faire mieux. » Le journal lui a également attribué la note de 4.

RMC Foot a porté un jugement similaire sur l’attaquant. « Il maîtrise remarquablement le ballon, mais il est beaucoup trop réservé sur le terrain. Il doit lever la main et prendre les commandes, car sa prise de balle rappelle celle de Lionel Messi. »

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