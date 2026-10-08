Hakim Ziyech reçoit des compliments dans les médias brésiliens. Le milieu offensif a fait forte impression pour sa première titularisation avec Botafogo, battu à domicile 1-2 par Vasco da Gama.

« Ziyech a été un moteur au milieu de terrain de Botafogo », analyse Globo à propos de la prestation de l’ancien joueur de l’Ajax. « Il a évolué un peu plus haut et s’est souvent retrouvé près de l’attaquant Cabral. »

Le meneur de jeu de 33 ans reçoit également les louanges du média brésilien Terra. « Le gardien Batista, le milieu de terrain Ziyech et l’arrière droit Telles, auteur d’un superbe but sur coup franc, ont été les seuls à se montrer sous leur meilleur jour. » Ziyech reçoit la note de 7.

Ziyech a commencé sur le côté droit, mais a souvent repiqué dans l’axe. « D’un seul contact de balle, il a laissé la défense de Vasco da Gama stupéfaite. Quand le ballon arrive dans les pieds de Ziyech, il en sort toujours quelque chose de bon. »

Terra se montre d’ailleurs très critique envers la politique de recrutement et la direction technique de Botafogo. « Cela ne sert à rien de recruter un grand nom comme Ziyech si vous avez une équipe sur le terrain qui ne peut pas marquer et ne se crée pas d’occasions. »

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Ziyech en est désormais à 125 minutes sous le maillot de Botafogo. Il a récemment fait ses débuts contre Mirassol en entrant en jeu. Lundi, il se déplacera avec son équipe sur la pelouse de Coritiba.